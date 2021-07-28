Як використовувати старі шкарпетки: ТОП-10 лайфхаків для хенд-мейду з фото

Іграшки, чохли, свічники і навіть килим – що іще можна зробити з непотрібних шкарпеток. Вам знадобиться трохи фантазії, ножиці, гудзики і гарний настрій

Як використовувати шкарпетки / Фото: Сьогодні

Ми вже розповідали, скільки всього цікавого, прикольного і корисного можна зробити зі старих колгот і панчіх. Так ось шкарпетки не поступаються у свїй користі і практичності, а тому не поспішайте їх викидати.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Що зробити зі старих шкарпеток: лайфхаки

Лайфхак 1. Серветка

Як використовувати шкарпетки / Фото: Pinterest

Перше, що спадає на думку – використовувати старі шкарпетки для прибирання квартири. Натуральний матеріал і чудова гігроскопічність – їхня головна перевага. І вони не зісковзують з руки.

Лайфхак 2. Полова ганчірка

Як використовувати шкарпетки / Фото: Pinterest

Ще один варіант для прибирання – мити підлогу махровими шкарпетками. Вони гарно справляються з цим завданням. Тим більше виходить непогана економія.

Лайфхак 3. Килим

Як використовувати шкарпетки / Фото: Pinterest

З яскравих старих шкарпеток можна зробити килимок на підлогу, якщо скріпити їх між собою. На такий весело дивитися і приємно ставати ногами.

Лайфхак 4. Валик

Як використовувати шкарпетки / Фото: Pinterest

Коли дме з вікна або гуляє протяг під дверима, вам стане в нагоді м'який красивий валик. Його можна зшити із непотрібних махрових шкарпеток.

Лайфхак 5. Шкарпетки для стільця

Як використовувати шкарпетки / Фото: Pinterest

Не тільки людським ногам потрібні шкарпетки. Наприклад, ніжки стільця можна взути в такі прикольні шкарпетки, щоб вони не дряпали підлогу або не грюкали.

Лайфхак 6. Підсвічник

Як використовувати шкарпетки / Фото: Pinterest

Такий милий елемент декору додасть тепла вашій кімнаті. І робити його дуже просто – достатньо зрізати зайву частину і підібрати за розміром склянку.

Лайфхак 7. Чохол на руку

Як використовувати шкарпетки / Фото: Pinterest

У такий чохол дуже зручно заховати телефон, плеєр та інші дрібниці під час ранкової пробіжки. Він еластичний, ніде не тисне, і руки залишаються вільними.

Лайфхак 8. М'які іграшки

Як використовувати шкарпетки / Фото: Pinterest

Маленькі дитячі шкарпетки, з яких вже виросли діти, самі підкажуть, на яких звіряток вони можуть перетворитися. Вам буде достатньо трохи перекроїти або пришити гудзики. А наповнювачем в цю м'якоту послужать інші шкарпетки, більш пошарпані.

Лайфхак 9. Активні ігри

Як використовувати шкарпетки / Фото: Pinterest

А це варіант більш активної іграшки. Куди поскаче ваш малюк на цій жвавій конячці? Вона також виготовляється зі шкарпетки, тільки більшої за розміром, наприклад, із татової теплої в'язаної, яка не встигла загубитися при пранні.

Лайфхак 10. Ляльковий театр

Як використовувати шкарпетки / Фото: Pinterest

Іграшки можуть бути не тільки стаціонарними. Різнокольорові шкарпетки, трохи фурнітури і фантазії – і ось на очах здивованої дітвори звичний одяг перетворюється на справжній казковий театр із сюжетом і голосами, схожими на татів і мамин.

Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:

Раніше ми публікували лайфхаки з фото, як зробити креативні обновки з непотрібних ґудзиків.