Як використовувати старі шкарпетки: ТОП-10 лайфхаків для хенд-мейду з фото

Ми вже розповідали, скільки всього цікавого, прикольного і корисного можна зробити зі старих колгот і панчіх. Так ось шкарпетки не поступаються у свїй користі і практичності, а тому не поспішайте їх викидати.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Що зробити зі старих шкарпеток: лайфхаки
- Лайфхак 1. Серветка
Перше, що спадає на думку – використовувати старі шкарпетки для прибирання квартири. Натуральний матеріал і чудова гігроскопічність – їхня головна перевага. І вони не зісковзують з руки.
- Лайфхак 2. Полова ганчірка
Ще один варіант для прибирання – мити підлогу махровими шкарпетками. Вони гарно справляються з цим завданням. Тим більше виходить непогана економія.
- Лайфхак 3. Килим
З яскравих старих шкарпеток можна зробити килимок на підлогу, якщо скріпити їх між собою. На такий весело дивитися і приємно ставати ногами.
- Лайфхак 4. Валик
Коли дме з вікна або гуляє протяг під дверима, вам стане в нагоді м'який красивий валик. Його можна зшити із непотрібних махрових шкарпеток.
- Лайфхак 5. Шкарпетки для стільця
Не тільки людським ногам потрібні шкарпетки. Наприклад, ніжки стільця можна взути в такі прикольні шкарпетки, щоб вони не дряпали підлогу або не грюкали.
- Лайфхак 6. Підсвічник
Такий милий елемент декору додасть тепла вашій кімнаті. І робити його дуже просто – достатньо зрізати зайву частину і підібрати за розміром склянку.
- Лайфхак 7. Чохол на руку
У такий чохол дуже зручно заховати телефон, плеєр та інші дрібниці під час ранкової пробіжки. Він еластичний, ніде не тисне, і руки залишаються вільними.
- Лайфхак 8. М'які іграшки
Маленькі дитячі шкарпетки, з яких вже виросли діти, самі підкажуть, на яких звіряток вони можуть перетворитися. Вам буде достатньо трохи перекроїти або пришити гудзики. А наповнювачем в цю м'якоту послужать інші шкарпетки, більш пошарпані.
- Лайфхак 9. Активні ігри
А це варіант більш активної іграшки. Куди поскаче ваш малюк на цій жвавій конячці? Вона також виготовляється зі шкарпетки, тільки більшої за розміром, наприклад, із татової теплої в'язаної, яка не встигла загубитися при пранні.
- Лайфхак 10. Ляльковий театр
Іграшки можуть бути не тільки стаціонарними. Різнокольорові шкарпетки, трохи фурнітури і фантазії – і ось на очах здивованої дітвори звичний одяг перетворюється на справжній казковий театр із сюжетом і голосами, схожими на татів і мамин.
Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:
Раніше ми публікували лайфхаки з фото, як зробити креативні обновки з непотрібних ґудзиків.