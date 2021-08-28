Как сделать фоторамки из подручных средств: ТОП-10 ярких идей с фото

Часто уже готовые покупные фоторамки бывают красивыми, но скучными. Кто-то постарался и все придумал за вас.
А вот если приложить фантазию и руки, можно изготовить рамочки для памятных фотографий , которые по-настоящему украсят ваш дом и вдохнут душу в застывшие мгновения.
Читайте наши лайфхаки, смотрите фото и вдохновляйтесь на творчество.
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Как сделать эффектные фоторамки: лайфхаки
- Лайфхак 1. Пуговицы
Прежде чем пустить в расход ненужные вещи, срежьте с них пуговицы. Горсть разноцветных кругляшков пригодится вам для декора. Просто наклейте их на основу и вставьте в эту рамку фотографию.
- Лайфхак 2. Газета
Очень удобный, дешевый и креативный для работы материал – это макулатура. Накрутите множество трубочек из газетных или журнальных листов , покрасьте их или просто вскройте бесцветным лаком – печатный текст и так создаст стильный орнамент.
- Лайфхак 3. Карандаши
Вот куда можно применить огрызки исписанных карандашей . Выложите их в аккуратную линию или приклейте в хаотическом порядке – получается ярко и весело.
- Лайфхак 4. Ракушки
Отдыхая летом на море, вряд ли вы могли удержаться и не прихватить с собой несколько камешков и ракушек на память . Теперь они вам пригодятся для оформления отпускных фотографий.
- Лайфхак 5. Веревка
Нитка, веревка, бечевка – отличный материал для оформления фотографии. Обмотайте нею рамку или пустите по кругу, а при желании сверху можно наклеить какую-нибудь фурнитуру.
- Лайфхак 6. Скрапбукинг
Эта захватывающая, многогранная и неисчерпаемая техника просто предназначена для изготовления декора всего и из всего. Стоит только начать. А потом будет сложно определиться, чем любоваться в первую очередь – фотографией или ее обрамлением.
- Лайфхак 7. Джинс
Фоторамку можно не только склеить, но и сшить из ткани . К примеру, возьмите деним – он всегда в моде, даже в таком необычном использовании.
- Лайфхак 8. Специи
Оформить фотографии можно с помощью разнообразных ароматных специй, которыми рамка оклеивается по периметру .
- Лайфхак 9. Кофе
Кофейные зерна приятные в работе и эффектные в интерьере. А кофеманы и подавно придут в восторг от вида такой фотографии.
- Лайфхак 10. Веточки
Гуляя по парку, обратите внимание на интересные сучки и витиеватые веточки – их можно использовать для хендмейда. Получается очень природно и лаконично.
Смотрите видео об украшениях, которые могут принести богатство:
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