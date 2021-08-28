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Як зробити фоторамки з підручних засобів: ТОП-10 яскравих ідей з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 серпня, 17:08
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Не викидайте списані олівці, непотрібні гудзики і старі газети – все це стане в нагоді вам для пам'ятного хендмейду.
Як зробити фоторамки
Як зробити фоторамки / Фото: Колаж: Сьогодні

Часто вже готові покупні фоторамки бувають гарними, але нудними. Хтось постарався і все придумав за вас.

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А ось якщо докласти фантазію і руки, можна виготовити рамочки для пам'ятних фотографій , які по-справжньому прикрасять вашу оселю і вдихнуть душу в застиглі миті.

Читайте наші лайфхаки, дивіться фото і надихайтеся на творчість.

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Як зробити ефектні фоторамки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Ґудзики
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Як зробити фоторамки з підручних засобів
Як зробити фоторамки з підручних засобів / Фото: Pinterest

Перш ніж пустити в расход непотрібні речі, зріжте з них гудзики. Жменя різнокольорових кругляшків знадобиться вам для декору. Просто наклейте їх на основу і вставте в цю рамку фотографію.

  • Лайфхак 2. Газета

Як зробити фоторамки з підручних засобів
Як зробити фоторамки з підручних засобів / Фото: Pinterest

Дуже зручний, дешевий і креативний для роботи матеріал – це макулатура. Накрутите багато трубочок із газетних або журнальних листів , пофарбуйте їх або просто покрийте бекольоровим лаком – друкований текст і так створить стильний орнамент.

  • Лайфхак 3. Олівці

Як зробити фоторамки з підручних засобів
Як зробити фоторамки з підручних засобів / Фото: Pinterest

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Ось куди можна застосувати огризки списаних олівців . Викладіть їх в акуратну лінію або приклейте в хаотичному порядку – виходить яскраво і весело.

  • Лайфхак 4. Мушлі

Як зробити фоторамки з підручних засобів
Як зробити фоторамки з підручних засобів / Фото: Pinterest

Відпочиваючи влітку на морі, навряд чи ви могли втриматися і не прихопити з собою кілька камінчиків і черепашок на пам'ять . Тепер вони вам знадобляться для оформлення відпускних фотографій.

  • Лайфхак 5. Мотузка

Як зробити фоторамки з підручних засобів
Як зробити фоторамки з підручних засобів / Фото: Pinterest

Нитка чи мотузка - чудовий матеріал для оформлення фотографії. Обмотайте нею рамку або пустіть по колу, а при бажанні зверху можна наклеїти якусь фурнітуру.

  • Лайфхак 6. Скрапбукінг
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Як зробити фоторамки з підручних засобів
Як зробити фоторамки з підручних засобів / Фото: Pinterest

Ця захоплююча, багатогранна і невичерпна техніка просто призначена для виготовлення декору всього і з усього. Варто тільки почати. А потім буде складно визначитися, чим милуватися насамперед – фотографією чи її обрамленням.

  • Лайфхак 7. Джинс

Як зробити фоторамки з підручних засобів
Як зробити фоторамки з підручних засобів / Фото: Pinterest

Фоторамку можна не тільки склеїти, але і зшити із тканини . Наприклад, візьміть денім – він завжди в моді, навіть у такому незвичайному використанні.

  • Лайфхак 8. Спеції

Як зробити фоторамки з підручних засобів
Як зробити фоторамки з підручних засобів / Фото: Pinterest

Оформити фотографії можна за допомогою різноманітних ароматних спецій, якими рамку оклеюють по периметру .

  • Лайфхак 9. Кава

Як зробити фоторамки з підручних засобів
Як зробити фоторамки з підручних засобів / Фото: Pinterest

Кавові зерна приємні в роботі і ефектні в інтер'єрі. А кавомани і поготів будуть у захваті від виду такої фотографії.

  • Лайфхак 10. Гілочки

Як зробити фоторамки з підручних засобів
Як зробити фоторамки з підручних засобів / Фото: Pinterest

Гуляючи по парку, зверніть увагу на цікаві сучки і витіюваті гілочки – їх можна використовувати для хендмейду. Виходить дуже природно і лаконічно.

Дивіться відео про прикраси, які можуть принести багатство:

Раніше ми розповідали, як зробити підставки для ножів із підручних засобів.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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