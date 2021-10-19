Как создать уют в доме с помощью освещения

Правильно подобранные светильники, люстры и бра – это источники не только света, но еще и настроения, уюта и комфорта в вашем доме.

Особенно остро перепады настроения чувствуются с наступлением осенних холодов, когда листва опадает, и краски за окном из рыжих и солнечных постепенно становятся хмурыми, мрачными, холодными.

Чтобы поддержать приятную и уютную атмосферу в своем доме, обратите внимание на источники света, которые в нем расположены. Не стоит их недооценивать, ведь функция лампы – не только свет. От правильного освещения комнаты или кухни зависит очень многое – настроение, поведение, аппетиты и желания.

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Как сделать дом уютным с помощью света: лайфхаки

Лайфхак 1. Точечные светильники

Как создать уют в доме с помощью света / Фото: pinterest

В небольшой комнате классическая массивная потолочная люстра будет смотреться грубо, создавая ощущение громоздкости. Чтобы сделать комнату более уютной, а освещение – мягким и приятным, отдайте предпочтение современным точечным светильникам. Ваш интерьер преобразится и станет более стильным.

Лайфхак 2. Температура света

Как создать уют в доме с помощью света / Фото: pinterest

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Светильники со строгим светом более уместны в офисах, больницах, общественных помещениях. Холодные оттенки делают освещение более ярким, помогают сосредоточиться на работе и решении каких-то задач, но при этом и быстро утомляют. А вот к домашнему уюту больше располагает нейтральный, теплый или даже красновато-оранжевый свет, близкий к солнечным лучам на закате или во время рассвета. И даже в пасмурную погоду такой свет поднимает настроение и прогоняет хандру.

Лайфхак 3. Зонирование света

Как создать уют в доме с помощью света / Фото: pinterest

Свет не должен быть одинаковым во всем доме. Каждая комната и уголок выполняет свою функцию . К примеру, на кухне для приготовления еды нужно концентрированное освещение, к тому же способствующее поднятию аппетита. Используйте здесь светильники в шкафчиках и над плитой, направленные вниз. В кабинете для работы и чтения подойдет регулируемое освещение. Для женской туалетной комнаты важно сочетание боковых светильников возле зеркала. Свет в спальне должен располагать к полноценному отдыху, а потому люстру здесь лучше заменить на прикроватные бра или ненавязчивые точечные светильники.

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Лайфхак 4. Зеркала

Как создать уют в доме с помощью света / Фото: pinterest

Чтобы в хмурый день получить максимум освещения, вам помогут правильно расположенные зеркала. Они создают больше отражающих поверхностей , и этот нехитрый прием удваивает количество света.

Лайфхак 5. Нижний свет

Как создать уют в доме с помощью света / Фото: pinterest

Особую атмосферу в доме создают источники света, расположенные на уровне пола и работающие снизу вверх. Они особенно актуальны в коридорах, в ванной комнате, на лестнице в вечернее и ночное время, когда резкий свет не нужен. А подсвеченные приглушенным светом любимые предметы, уголок или стена в комнате придадут загадочности и шарма.

Лайфхак 6. Живой огонь

Как создать уют в доме с помощью света / Фото: pinterest

Помимо привычного электрического освещения в виде люстр или ламп, поселите в своем доме живой огонь . Это могут быть свечи, зажженные под настроение и оформленные в разных светильниках, а также камин. Если нет натурального, на крайний случай подойдет и его заменитель в виде имитации, но обязательно с огнем. С наступлением сумерек он создает ощущение тепла и защищенности в холодное время года.

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