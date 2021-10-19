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Як створити затишок в домі за допомогою освітлення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 жовтня, 17:45
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Правильно підібрані світильники, люстри і бра – це джерела не лише світла, а ще і настрою, затишку та комфорту у вашому будинку.

Особливо гостро перепади настрою відчуваються з настанням осінніх холодів, коли листя опадає, і фарби за вікном з рудих і сонячних поступово стають похмурими, сумними, холодними.

Щоб підтримати приємну і затишну атмосферу в своєму будинку, зверніть увагу на джерела світла, які в ньому розташовані. Не варто їх недооцінювати, адже функція лампи – не тільки світло. Від правильного освітлення кімнати або кухні залежить дуже багато – настрій, поведінка, апетити і бажання.

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Як зробити будинок затишним за допомогою світла: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Точкові світильники

Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest
Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest

У невеликій кімнаті класична масивна стельова люстра буде виглядати грубо, створюючи відчуття громіздкості. Щоб зробити кімнату більш затишною, а освітлення – м'яким і приємним, віддайте перевагу сучасним точковим світильникам. Ваш інтер'єр перетвориться і стане більш стильним.

  • Лайфхак 2. Температура світла

Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest
Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest

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Світильники із суворим світлом більш доречні в офісах, лікарнях, громадських приміщеннях. Холодні відтінки роблять освітлення більш яскравим, допомагають зосередитися на роботі і вирішенні якихось завдань, але при цьому і швидко стомлюють. А ось до домашнього затишку більше спонукає нейтральний, теплий або навіть червоно-гаряче світло, близьке до сонячних променів на заході або під час світанку. І навіть у похмуру погоду таке світло піднімає настрій і проганяє нудьгу.

  • Лайфхак 3. Зонування світла

Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest
Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest

Світло не має бути однаковим в усьому будинку. Кожна кімната і куточок виконує свою функцію . Наприклад, на кухні для приготування їжі потрібно концентроване освітлення, до того ж таке, що сприяє підняттю апетиту. Використовуйте тут світильники в шафках і над плитою, спрямовані вниз. В кабінеті для роботи і читання підійде регульоване освітлення. Для жіночої туалетної кімнати важливо поєднання бічних світильників біля дзеркала. Світло у спальні має спонукати до повноцінного відпочинку, а тому люстру тут краще замінити на приліжкові бра або ненав'язливі точкові світильники.

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  • Лайфхак 4. Дзеркала

Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest
Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest

Щоб у похмурий день отримати максимум освітлення, вам допоможуть правильно розташовані дзеркала. Вони створюють більше поверхонь, що відбивають світло, і цей нехитрий прийом подвоює кількість світла.

  • Лайфхак 5. Нижнє світло

Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest
Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest

Особливу атмосферу в домі створюють джерела світла, що розташовані на рівні підлоги і працюють знизу вгору. Вони особливо актуальні в коридорах, у ванній кімнаті, на сходах у вечірній і нічний час, коли різке світло не потрібне. А підсвічені приглушеним світлом улюблені предмети, куточок або стіна в кімнаті додадуть загадковості і шарму.

  • Лайфхак 6. Живий вогонь

Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest
Як створити затишок в домі за допомогою світла / Фото: pinterest

Крім звичного електричного освітлення у вигляді люстр або ламп, поселіть у своєму будинку живий вогонь . Це можуть бути свічки, запалені під настрій і оформлені в різних світильниках, а також камін. Якщо немає натурального, на крайній випадок підійде і його замінник у вигляді імітації, але обов'язково з вогнем. Із настанням сутінків він створює відчуття тепла і захищеності в холодну пору року.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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