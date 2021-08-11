Как выбрать спелую и вкусную дыню: четыре метода

Этим летом дыни по цене такие же, как и арбузы. Хотя всегда желтая ягода в два-три раза дороже, чем зеленая. Поэтому украинцы могут с удовольствием полакомиться любимой сезонной вкусностью

Как выбрать спелую и вкусную дыню / Фото: Unsplash

Шеф-повар Никита Разумный в программе "Ранку з Україною" на канале "Украина" рассказал, по каким характеристикам следует выбирать дыню.

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Читайте также, как понять, что в арбузе или дыне есть нитраты.

Почему арбуз и дыня сейчас в одну цену

Сейчас стоимость арбузов – 12 гривен за килограмм, а дыни – иногда даже по 10 грн! Для Украины это нонсенс! Но по словам продавцов – это не слишком дешево. Все из-за дождливого лета. Ведь дыни не могут лежать долго в поле в воде, как арбузы. Поэтому их надо быстрее продать.

Дыня / Фото: freepik.com

Как правильно выбирать дыню

Журналисты программы "Ранок з Україною" отправились на рынок, где проверили несколько методов, как выбрать созревшую и сладкую дыню:

первый метод – аромат плода.

– аромат плода. второй метод – сухой хвостик.

– сухой хвостик. третий метод – тактильный, следует нажать на плод, чтобы проверить его спелость.

– тактильный, следует нажать на плод, чтобы проверить его спелость. четвертый метод – глухой звук.

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Шеф-повар Никита Разумный назвал свой способ проверки дыни на спелость:

Слегка хлопните по дыне – у нее в отличие от арбуза должен быть глухой звук, а у арбуза – звонкий. Но в нашем случае, из 2-х выбранных дынь, ароматная – не соответствует критериям звучания, а та, которая без запаха – имеет глухой звук при постукивании.

Эксперт также дал несколько советов, как выбрать дыню по тактильным характеристикам:

Надо слегка нажать пальцем на кожицу, если она проваливается, мягкая – это хороший, спелый плод. Если вы нажали и остался отпечаток пальца на кожице – это значит, что плод перезрелый.

В результате из двух дынь – ароматной и нет, проверку на зрелость прошла дыня без запаха. Поэтому выбирать дыню по аромату не стоит! Надо постучать и услышать глухой звук, проверить, чтобы хвостик не был сухим, а кожура оставалась упругой.

Смотрите видео, как выбрать красную дыню: