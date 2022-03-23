Метки для грядок: ТОП-10 лайфхаков для огорода

Мало грамотно разбить огород на участки и подготовить землю к высадке растений, важно еще и не забыть, что где на нем растет. Ведь разные культуры всходят по-разному и требуют индивидуального ухода.
Чтобы ничего не перепутать и не забыть, предлагаем вам собственноручно изготовить садовые метки-напоминалки. Для этого вам пригодятся подручные средства – это экономно и красиво.
Как сделать маркеры для огорода: лайфхаки
- Лайфхак 1. Железная напоминалка
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У таких хозяйственных садоводов ложки никогда не будут пустыми. Надписи на металл можно нарисовать, а можно наклеить.
- Лайфхак 2. Деревянные ложки
Для огородных маркеров кроме ненужных железных можно использовать и деревянные ложки. На таких удобнее рисовать.
- Лайфхак 3. Вилки
Ненужные в хозяйстве вилки тоже можно пустить в расход. А для безопасности наколите на них пробки и сделайте надписи.
- Лайфхак 4. Тарелки
Раз уж в ход пошла посуда, не обходите вниманием тарелки – разовые, металлические или пластиковые. Ими можно "убить двух зайцев" сразу. Во-первых, напомнить себе про посадку. А во-вторых, если закрепить тарелки так, чтобы на ветру они шумели и тарахтели, то вы получите функциональные отпугиватели на огороде.
- Лайфхак 5. Камешки
Подберите камешки, которые по форме будут похожи на высаженные овощи, раскрасьте их и сделайте надписи.
- Лайфхак 6. Еще одни камешки
Камни можно оформить и по-другому: разве можно пройти мимо грядок с такими умильными рожицами без улыбки? Будьте готовы периодически пополнять свои запасы, потому что такие овощи понравятся и детям, и гостям.
- Лайфхак 7. Творческий подход
Если под рукой не оказалось камней, сделайте овощи из пластилина или массы для лепки, причем вместе с ребенком. Насадите готовые фигурки на шпажки – на огороде их будет видно издалека. У кого морковки и помидоры больше похожи на оригинал?
- Лайфхак 8. Пластиковые ярлычки
Можно изготовить огородные маркеры из пластиковых бутылок, покрашенных акриловыми красками или лаком. Такие таблички будут долговечными и не раскиснут от дождя и полива.
- Лайфхак 9. Прищепки
Для креативного напоминания вам пригодятся прищепки. Распишите на них все свои овощи и прицепите на воткнутые в землю веточки.
- Лайфхак 10. Цветные метки
Чтобы, выйдя в огород, каждый раз не вчитываться в надписи, можно не только подписать палочки, но и раскрасить их в разные цвета. Такие напоминалки будет видно даже издалека.
Ранее мы рассказывали, как сделать маркеры для посева: ТОП-5 практичных вариантов.