Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правила при взрыве на АЭС

Если пропала связь

Сад и огород

Что делать при обвале дома

Жилье в Европе

Как справиться с тревогой
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как сделать маркеры для посева: ТОП-5 практичных вариантов

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 18:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Благодаря удобному садовому инвентарю теперь вам не придется кланяться каждой луковке и ростку.
Как сделать маркеры для огорода
Как сделать маркеры для огорода / Фото: Pinterest, Unsplash

В сезон посадок и посевов у садоводов хватает работы на участке. Неудивительно, что хочется как-то облегчить свой труд , сделать монотонные операции более технологичными, а время на их выполнение свести к минимуму.

Как показывает опыт, копать ямки для каждого растения непрактично и затратно. Гораздо проще одним махом обозначить сразу несколько лунок. Маркер для посева выполняет на участке именно такую функцию.

Реклама

Такое приспособление можно купить или же сделать самостоятельно. Есть множество вариантов его изготовления, которые с успехом применяют дачники. Мы поделимся с вами интересными и простыми идеями, как изготовить маркеры для огорода своими руками.

Как сделать маркеры для посева: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Планка

Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest
Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest

Внешне такой инвентарь на длинной ручке напоминает швабру . Кстати, именно из швабры его и можно сделать. Достаточно набить или прикрутить на планке деревянные зубчики или конусы на определенном расстоянии друг от друга. А саму планку сделать по ширине грядки.

Реклама
  • Лайфхак 2. Ручка

Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest
Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest

Если вы считаете, что вам удобнее наклоняться или делать лунки сидя, можно обойтись без длинного черенка, а сделать маркер в виде планки с компактной ручкой-держателем . Такой удобно брать с собой на дачу – он не займет много места.

  • Лайфхак 3. Пластина

Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest
Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest

Реклама

Более выгодным вариантом для многих садоводов может стать маркер в форме широкой пластины, на которой зубцы закреплены не в один, а сразу в несколько рядов .

  • Лайфхак 4. Лотки

Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest
Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest

Наши предприимчивые люди способны сделать инвентарь даже из мусора. Яичные лотки как будто созданы для того, чтобы воспользоваться их ячейками для посадки. Если у вас на участке почва мягкая и рыхлая – это вполне приемлемый вариант.

  • Лайфхак 5. Бочка

Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest
Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest

Если нужно обработать большой участок, а не маленькую грядку, то на помощь придет более усовершенствованный вариант маркера. Такой можно изготовить из металлической бочки . Достаточно закрепить зубцы, а с торцов приделать ось – и можно катить агрегат.

Ранее мы рассказывали, как сделать холодный парник: ТОП-5 простых советов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
21 — 27 марта
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в марте
Лунный календарь
Что нужно делать?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять