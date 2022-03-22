Как сделать маркеры для посева: ТОП-5 практичных вариантов

Благодаря удобному садовому инвентарю теперь вам не придется кланяться каждой луковке и ростку.

Как сделать маркеры для огорода / Фото: Pinterest, Unsplash

В сезон посадок и посевов у садоводов хватает работы на участке. Неудивительно, что хочется как-то облегчить свой труд , сделать монотонные операции более технологичными, а время на их выполнение свести к минимуму.

Как показывает опыт, копать ямки для каждого растения непрактично и затратно. Гораздо проще одним махом обозначить сразу несколько лунок. Маркер для посева выполняет на участке именно такую функцию.

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Такое приспособление можно купить или же сделать самостоятельно. Есть множество вариантов его изготовления, которые с успехом применяют дачники. Мы поделимся с вами интересными и простыми идеями, как изготовить маркеры для огорода своими руками.

Как сделать маркеры для посева: лайфхаки

Лайфхак 1. Планка

Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest

Внешне такой инвентарь на длинной ручке напоминает швабру . Кстати, именно из швабры его и можно сделать. Достаточно набить или прикрутить на планке деревянные зубчики или конусы на определенном расстоянии друг от друга. А саму планку сделать по ширине грядки.

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Лайфхак 2. Ручка

Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest

Если вы считаете, что вам удобнее наклоняться или делать лунки сидя, можно обойтись без длинного черенка, а сделать маркер в виде планки с компактной ручкой-держателем . Такой удобно брать с собой на дачу – он не займет много места.

Лайфхак 3. Пластина

Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest

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Более выгодным вариантом для многих садоводов может стать маркер в форме широкой пластины, на которой зубцы закреплены не в один, а сразу в несколько рядов .

Лайфхак 4. Лотки

Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest

Наши предприимчивые люди способны сделать инвентарь даже из мусора. Яичные лотки как будто созданы для того, чтобы воспользоваться их ячейками для посадки. Если у вас на участке почва мягкая и рыхлая – это вполне приемлемый вариант.

Лайфхак 5. Бочка

Как сделать маркер для огорода / Фото: pinterest

Если нужно обработать большой участок, а не маленькую грядку, то на помощь придет более усовершенствованный вариант маркера. Такой можно изготовить из металлической бочки . Достаточно закрепить зубцы, а с торцов приделать ось – и можно катить агрегат.

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