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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, яким пощастить із грошима наступного тижня 20-26 червня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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17 червня, 20:00
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Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступний тиждень 20-26 червня для багатьох знаків зодіаку може стати непростим у фінансовій сфері . Однак, на думку астрологів, не можна ставати запеклим песимістом, тому що такий настрій лише посилить проблеми, а не відлякне їх.

Завжди знайдуться варіанти, як вийти із складної ситуації. Зверніть увагу на розбагатілих везунчиків, проаналізуйте, як вони примудряються триматися на плаву і при цьому не відчувати фінансових проблем.

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Згідно бізнес-гороскопу наступного тижня, деяким знакам зодіаку в період 20 по 26 червня пощастить більше, ніж іншим.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Овнам гріх скаржитися на брак грошей. Пам'ятайте, що все пізнається у порівнянні, і на тлі оточуючих ваші справи складаються дуже непогано. Для більшої вигоди постарайтеся головний пріоритет залишити за сферою, яка вам знайома і вже була налагоджена . Саме вона найближчим часом принесе бажані дивіденди.

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Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У Левів наступного тижня прокинеться справжнє внутрішнє чуття багатства . За що б ви не бралися, ви все зможете перетворити на золото чи інші цінні активи. А ваші фінансові вкладення у найближчому майбутньому можуть стати справжнім джерелом. Намагайтеся діяти наполегливо та швидко – ваша інтуїція вас не підведе.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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У Стрільців планується помітне просвітлення у фінансовій сфері. Якщо ваша колишня робота дала збій як джерело доходу, саме час знайти альтернативу – вас супроводжуватиме успіх . Це може бути порада друзів, які пам'ятають про ваше становище, вакансія, що вдало потрапила на очі, або ж ваша інтуїція підкаже напрямок, куди просуватися.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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