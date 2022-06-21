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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 21 червня для всіх знаків зодіаку: день мудрості

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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21 червня, 05:05
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У Близнят буде чудовий день, а Скорпіонам краще не з'ясовувати стосунки.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Вівторок, 21 червня , стане днем мудрості та здобуття знань. Тим більше, що це ще й день літнього сонцестояння. Астрологи радять цієї місячної доби не проґавити можливість пізнати нове, а також загадувати бажання.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 21 червня для Овнів: сьогодні вам доведеться відступити від своїх колишніх планів, але ви все надолужите пізніше. Ваші поради в цей день виявляться цінними, і вам за них багато людей подякують.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 червня для Тельців: у цей день вам краще не сперечатися з оточуючими – так ви тільки ще більше розпалите конфлікт, що назріває, але не досягнете бажаного конструктивного результату.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 червня для Близнят: на вас чекає дуже вдалий і приємний день. Нові знайомства стануть вам у нагоді в бізнесі, а все раніше задумане складеться, як ви хочете – тож поспішайте загадати бажання.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 21 червня для Раків: незважаючи на сонячний у всіх сенсах день, вам краще менше виходити на сонце, а більшу частину часу по можливості просидіти у приміщенні. Бережіть здоров'я.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 червня для Лева: сьогодні ви можете не хвилюватися щодо прийняття відповідального рішення. Простіше і корисніше буде перекласти його на чужі плечі, а самим зайнятися приємною для вас роботою.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 червня для Дів: у цей найдовший день у році у вас можлива зустріч із давнім другом. У вас, напевно, знайдуться спільні теми для розмов, буде про що згадувати, поностальгувати та обговорити.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 червня для Терезів: цей день може принести певне занепокоєння та напругу. Але її буде легше нейтралізувати, якщо ви знайдете у своєму графіку час для прогулянки на свіжому повітрі.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 21 червня для Скорпіонів: Постарайтеся уникати з'ясування стосунків у колективі. Ви не в тій формі, щоб перемагати. У вас за спиною плететься інтрига – не піддавайтеся на провокації.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 червня для Стрільців: не забувайте про коханих людей, особливо у знакові дні. Ваш партнер буде дуже радий, якщо ви приготуєте йому сюрприз. Не женіться за ціною подарунка, важлива увага.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 червня для Козорогів: вас навряд чи порадує фінансовий стан справ цього дня. Постарайтеся не залазити в борги, бо потім їх буде важко віддавати. Натомість день готує чимало приємних зустрічей.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 червня для Водоліїв: день підходить для серйозних змін. Намагайтеся навести порядки у справах і на робочому місці – так ви звільните простір для нових ідей. Вони у вас обов'язково з'являться.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 червня для Риб: щоб не спровокувати образу або розлюченість на свою адресу, не давайте людям помилкових обіцянок. Особливо це небезпечно, якщо ви відчуваєте, що не готові їх виконати.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, яким пощастить із грошима на тижні 20-26 червня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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