Гороскоп на сьогодні, 16 березня, для всіх знаків зодіаку

Близнюки виявляться значно проникливіші за ворогів, а Діви накопичують сили перед боєм

Гороскоп на завтра для всіх знаків зодіаку / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Астрологи вважають, що суворий воєнний час залишає незабутній відбиток на душах і вчинках людей. А ось середа, 16 березня , буде сповнена спокуси, коли важко контролювати емоції, особливо негативні. Намагайтеся цієї місячної доби тримати себе в руках і не зриватися на близьких.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 16 березня для Овнів: у ваших руках сьогодні будуть зосереджені величезні ресурси. Бажано скористатися ними негайно, тому що вони не чекатимуть свого часу, а ви ризикуєте згаяти час.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 16 березня для Тельців: розбираючись із хаосом у навколишньому світі та власному житті, у вас є привід сподіватися на те, що це стане початком якогось нового етапу. Принаймні це точно зробить вас сильнішим.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 16 березня для Близнят: постарайтеся сьогодні не купитися на авантюру і не потрапити в якусь ситуацію. В цьому випадку день пройде краще, ніж ви думали, а ваші вороги зазнають повної поразки, поступаючись вам у проникливості.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 16 березня для Раків: намагайтеся уникати публічних дебатів та суперечок. Якщо у розмові братиме участь більше двох людей, то вони, швидше за все, об'єднаються проти вас. Ваша сила – у таланті переконувати. Ведіть розмову тет-а-тет.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 16 березня для Львова: Ви станете свідком яскравого розгрому ваших супротивників. А оскільки зараз це – спільна справа для всіх, то можете покликати друзів та однодумців розділити з вами це видовище.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 16 березня для Дів: Дотримуйтесь у справах золотої середини, яку ви нарешті змогли досягти. І намагайтеся не змінювати курс вибраного вами шляху. Будь-яке відхилення викличе шквал емоцій, а вам корисно берегти сили.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 16 березня для Терезів: чужі нагальні проблеми не дадуть вам сьогодні жодної хвилини на відпочинок. Зате ви можете допомогти великій кількості людей. Якщо вам потрібно переміщатися, рухайтеся обережно та дрібними кроками.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 16 березня для Скорпіонів: вам потрібно організувати чітку комунікацію з оточуючими та попереджати їх про свої кроки і плани. Інакше ризикуєте банально опинитися перед зачиненими дверима і втратити час.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 16 березня для Стрільців: День складається непогано – ви зможете виконати всі заплановані справи. До речі, сьогодні відповідний період для того, щоб докорінно змінити ситуацію на краще.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 16 березня для Козерогів: не варто йти на поводу у свого невдачі. Ви не помиляєтеся, коли відчуваєте, що від вашого рішення багато що залежить. А ось лінь і бездіяльність руйнівні для вас сьогодні.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 16 березня для Водоліїв: цей день не вдасться назвати легким та безтурботним, як би вам цього не хотілося. На жаль, він буде сповнений відповідальних рішень – тож вам знадобиться вся розсудливість, на яку ви тільки здатні.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 16 березня для Риб: вам немає потреби просити про допомогу, тому що ви й самі непогано справляєтеся. Це, швидше, до вас звернуться за діловою та моральною підтримкою. Сумніви та страх вам невідомі.

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