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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на сьогодні, 19 березня, для всіх знаків зодіаку

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19 березня, 05:00
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Близнята нарешті почують, що їм кажуть, а у Стрільців попросять слушної поради.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У непростий час війни люди часто звертаються до пророцтв і гороскопу, щоб дізнатися, як правильно поводитися, заспокоїтися і налаштуватися на позитив.

Що готує субота, 19 березня , кожному знаку зодіака для українців? Цієї місячної доби настає слушний час для прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 19 березня для Овнів: цілком імовірно, що початок дня здасться вам не дуже приємним. Не впадайте у відчай, насправді все не так вже й погано, і під кінець дня ви в цьому зможете переконатися.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 19 березня для Тельців: хоч би як вам не хотілося, але минуле змінити не можна. Змиріться з цим і краще займіться сьогоденням, а також найближчим майбутнім – у ваших силах зараз змінити їх на краще.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 19 березня для Близнят: чим уважніше ви слухатимете співрозмовника, тим більше цікавого і корисного для себе дізнаєтесь. Поки що накопичуйте інформацію, а вже потім вирішіть, як правильно діяти.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 19 березня для Раків: цей день непогано підходить для побудови планів на майбутнє. Але для цього вам доведеться змусити себе не думати про непросте сьогодення і постаратися хоч щось зробити.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 19 березня для Лева: не витрачайте час марно. Терпляче і монотонно займайтеся поточними справами, а не чекайте на манну небесну. Тим більше, що справ у вас достатньо і є чим зайняти себе.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 19 березня для Дів: важливі розмови сьогодні краще проводити в першій половині дня, тому що ближче до вечора ви втомитеся і будете не надто добрим співрозмовником. Але незважаючи на це, ви маєте раціональність.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 19 березня для Терезів: день мало чим відрізнятиметься від попередніх. Натомість цей вечір буде слушним для романтичного настрою. А якщо вас досі ніхто не запросив, не соромтеся проявити ініціативу.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 19 березня для Скорпіонів: цей вихідний найкраще присвятити повноцінному відпочинку, якщо це можливо. А ось займатися серйозними переговорами та підписанням важливих документів не варто.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 19 березня для Стрільців: роздаючи сьогодні поради праворуч і ліворуч, ви можете отримати серед знайомих репутацію великого спеціаліста. І це незважаючи на те, що у багатьох питаннях ви навіть не орієнтуєтеся.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 19 березня для Козорогів: за вашими діями явно хтось стежить. Не переймайтеся – це може бути ваш шанувальник чи фанат. Хоча цілком можливо, що ця людина намагається дізнатися про якісь робочі секрети.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 19 березня для Водоліїв: саме час підбити підсумки та похвалитися результатами своєї праці. Але це не означає, що можна розслабитись. Навпаки, ви перебуваєте на старті, і на вас чекає ще дуже багато справ.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 19 березня для Риб: вам варто трохи зменшити свій запал і приховати емоції, якщо вони не дають спокійно жити. Ваша бурхлива діяльність дратує оточуючих. За вами складно встигнути, тому зменшіть оберти.

Раніше ми розповідали, кому пощастить із грошима наступного тижня 21-27 березня.

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