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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, яким пощастить із грошима наступного тижня 21-27 березня

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18 березня, 17:22
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Гідна робота буде у тих, хто її не боїться, а прибуток може бути не лише грошовий – прогноз астролога.
Три знаки, яким пощастить із грошима
Три знаки, яким пощастить із грошима / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Майбутній тиждень 21-27 березня навряд чи може дуже відрізнятися від попередньго у фінансовому сенсі для багатьох знаків зодіаку. У двох словах – усім непросто. Особливо під час запеклої війни.

Але астрологи категорично не раджуть опускати руки в такий складний період . І радять звернути увагу на ті знаки зодіаку, які в цей час виявилися помітно щасливішими за інших. За рахунок чого їм пощастило більше, у чому вони виявилися більш просунутими.

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Бізнес-гороскоп на наступний тиждень у всіх знаків різний. Деяким знакам зодіаку в період 21-27 березня пощастить трохи більше , чим іншим.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Навіть якщо вам здається, що грошей найближчим часом взяти нема де – вам це здається . Відкиньте убік свій похмурий песимістичний настрій, напружте фантазію, закатайте рукави і озирніться навкруги.

Для тих, хто не боїться роботи – а Телець саме з таких людей – завжди знайдеться гідне заняття. Яке, до того ж, буде оплачено і дозволить легше зводити кінці з кінцями навіть у важкий воєнний час. Ось такому пошуку і варто присвятити час наступного тижня – він матиме успіх.

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Порада: отримавши перші дивіденди, не поспішайте все спустити за один раз. Вчіться заощаджувати і відкладати на потім – ця звичка вам неодноразово знадобиться.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Чи вам скаржитися на брак фінансів? Не забувайте, що все пізнається у порівнянні . На тлі оточуючих у вас все зовсім непогано. Затримуються терміни перерахування та оплата? Наберіться терпіння на кілька днів, адже затримка – це не повне скасування. До кінця тижня все налагодиться.

Вірте у свій талант та природжений нюх бізнесмена. Для вас відкриті різні сфери бізнесу . Успіх супроводжуватиме тих, хто зможе об'єднатися з однодумцями і знайти партнерів.

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Порада: у складній ситуації звертайте увагу на різні напрямки, але головний пріоритет все-таки бажано залишити за тією сферою, яка вам знайома і вже була налагоджена. Рано чи пізно вона принесе бажані дивіденди.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Ви даремно недооцінюєте свої можливості бізнесмена. Ніхто не сперечається, ситуація складна. Але ви зможете знайти хороше джерело доходу там, де спочатку навіть не підозрювали .

Зверніть увагу на оголошення та запити оточуючих: ймовірно, ви можете допомогти, у вас є речі або матеріали, які вам не потрібні, а людям принесуть користь . Ваша вигода – необов'язково гроші у їхньому прямому сенсі. Добрі стосунки оцінюються набагато вище – це ваша інвестиція, яка допоможе віддачею в особливо складний момент.

Порада: дивлячись у небо, не забувайте поглядати під ноги. Кажучи образно, ваш реальний шанс утриматися на плаву очевидний і лежить у вас в кишені.

Раніше ми розповідали, хто який герой України за знаком зодіаку.

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