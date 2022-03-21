Гороскоп на сьогодні, 21 березня, для всіх знаків зодіаку

Раки зможуть не втратити самовладання, а Козороги стануть душею компанії.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб легше та впевненіше пережити дні війни, багато людей уважно стежать за прогнозами зірок. Як правильно вчинити, що не варто робити, кому допомогти – ці питання допомагає вирішувати астрологічний прогноз на день.

Яким буде понеділок, 21 березня ? Виходячи з трактування астрологів, ця місячна доба відрізняється своєю мудрістю та внутрішньою цілісністю. Це період духовного зростання і досягнень, коли вам все дається під силу, ви впораєтеся із багатьма завданнями.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 березня для Овнів: якщо ви впевнені, що зумієте себе контролювати, тоді можете дозволити собі деякі вільності, які зазвичай були б недоречними. Тільки не захоплюйтеся триньканням, а то залишитеся ні з чим.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 21 березня для Тельців: сьогодення принесе вам чимало несподіванок. Але не переживайте – багато новин буде приємними. А джерелом якоїсь важливої інформації для своїх друзів станете ви самі.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 березня для Близнят: зірки радять довіряти своїй інтуїції. Вона проведе вас через весь день, старанно оберігаючи від усіляких неприємностей так, що ви їх навіть не помітите на своєму шляху.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 березня для Раків: навколишнє життя донедавна було розфарбоване яскравими фарбами. Але зараз, на жаль, зі зрозумілих причин ви не взмозі цього помічати, розрізняючи лише чорно-білі кольори.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 21 березня для Лева: день буде багатий на непередбачувані обставини. Тож нічого не плануйте – навряд чи ви зможете вплинути на перебіг подій. Зате можете заряджати своїм оптимізмом оточуючих.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 березня для Дів: не приймайте надто емоційно слова та вчинки близьких. Вони не завжди замислюються над наслідками, а у вас для цього просто не вистачить серця. Ви тільки даремно засмучуєтеся – життя незабаром усе поправить.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 березня для Терезів: сьогодні не варто брати ініціативу у свої руки, особливо якщо ви самі в собі сумніваєтеся. Але приєднатися до будь-якої діяльності або влитися в будь-який колектив ви зможете.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 21 березня для Скорпіонів: якщо ви не відкладатимете на потім вирішення проблеми, то цілком впораєтеся, навіть поодинці. Дійте якомога швидше. Головне – увімкніть мозок і прораховуйте свої кроки.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 21 березня для Стрільців: не скупіться на похвалу людям, яким довелося працювати з вами, навіть якщо вони її не заслужили. Добрі слова мотивують, піднімають настрій та бойовий дух, а також надихають на подвиги.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 березня для Козорогів: сьогодні ви станете душею компанії, і це чудово! Можете дозволити собі говорити, що завгодно – ваші слова розвеселять оточуючих і допоможуть відволіктися від серйозних реалій.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 21 березня для Водоліїв: про особисте життя вам доведеться забути принаймні на найближчий час. Романтика зачекає. Найкраще займіться питаннями безпеки та фінансів – це для вас зараз у пріоритеті.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 березня для Риб: таємне рано чи пізно стає явним, от і у вашому житті настав такий момент. Тому з метою безпеки себе чи сім'ї тримайте язика за зубами та обмежте коло спілкування й контактів.

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