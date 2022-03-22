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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на сьогодні, 22 березня, для всіх знаків зодіаку

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22 березня, 05:00
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Левам буде складно стримувати себе, а Водолії займуться збиранням корисної інформації.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

В астрологічних прогнозах багато людей у дні війни шукають підтримки та відповіді на питання, як правильно поводитися, що потрібно робити, а чого поки не варто, щоб благополучно пережити тяжкі часи, перемогти ворога або когось врятувати.

Яким буде вівторок, 22 березня ? Судячи з прогнозу, ця місячна доба відрізняються активною та героїчною позицією, коли на перший план виходять такі якості, як сміливість, ризикованість та відвага .

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 22 березня для Овнів: сьогодні не варто стежити за кимось, хто здається вам недостатньо правдивим, та користуватися неперевіреною інформацією. Можливо, людину, на яку впала підозра, просто обмовили.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 22 березня для Тельців: ваше нетерпіння та впертість до добра не доведе. Тримайте себе у руках. Краще перед нападом ретельно обмірковуйте кожен свій крок, щоб не потрапити у незручну чи небезпечну ситуацію.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 22 березня для Близнят: такі ваші цінні якості, як спостережливість та проникливість, перевершать усі очікування. Постарайтеся нічого не забути – ваші висновки комусь дуже знадобляться.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 22 березня для Раків: сьогодні можливі проблеми із зором, точніше – баченням подій. Зірки радять не довіряти на власні очі, навіть якщо ситуація, на перший погляд, може здатися вам очевидною.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 22 березня для Лева: спокуси цього дня можуть виявитися настільки привабливими, сильними і непередбачуваними, що ввечері ви можете опинитися там, де ще вранці зовсім не хотіли бути.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 22 березня для Дів: сьогодні хтось із вашого оточення, керуючись добрими намірами, може все зіпсувати. Постарайтеся врятувати становище, збивши цю людину з пантелику, тим самим змінивши хід її думок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 22 березня для Терезів: це день, коли у вас достатньо часу, але мало хороших ідей. Доведеться скористатися чужими порадами, і в цьому випадку будьте готові до сюрпризів та непередбачуваного розвитку подій.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 22 березня для Скорпіонів: у вас не вдасться сховатися від проблем – вони наздоженуть вас у будь-якому випадку. Тож просто вирішуйте їх у міру надходження. Насправді вони не такі страшні, як ви спочатку думали.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 22 березня для Стрільців: Цього дня корисно бути діяльним та активним, а час слід провести з користю для справи – тоді вам буде про що згадати. Ви принесете більше користі руками, а не головою.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 22 березня для Козорогів: те, чого ви так довго хотіли і чого прагнули, може легко впасти вам у руки. Ви навіть відчуєте деяке розчарування, але відразу придумаєте собі предмет нових побажань.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 22 березня для Водоліїв: сьогодні знайдіть час, щоб зайнятися самоосвітою, здобуттям знань або цінної інформації. Це стане вам у нагоді в найближчому майбутньому – ви зможете допомогти не тільки собі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 22 березня для Риб: на жаль, сьогодні ви не зможете досягти того результату, на який спочатку розраховували. Але отримані проміжні бонуси вам дуже допоможуть. Зберігайте сили і тільки потім дійте.

Раніше ми розповідали, хто зі знаків зодіаку наймужніший.

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