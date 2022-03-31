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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на сьогодні, 31 березня, для всіх знаків зодіаку

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31 березня, 05:00
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Леви мають силу переконання, а в Рибах прокинувся здоровий егоїзм.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

З приходом четверга, 31 березня , на думку астрологів, настає доволі небезпечний період, напередодні молодика. У цю місячну добу ніч безмісячна, активізуються темні сили, і людям складно встояти перед багатьма спокусами та негативом.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 31 березня для Овнів: сьогодні у вас набагато легше вдасться нажити неприємностей, ніж уникнути їх. Прийміть це до уваги і проявіть максимальну обережність. Намагайтеся, як мінімум, не спізнюватися.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 31 березня для Тельців: цього дня ви з подивом для себе виявите, що легко можете впливати на події, що відбуваються навколо вас, а також на тих людей, які приймають рішення за весь колектив.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 31 березня для Близнят: ви можете розраховувати на допомогу ззовні. Але будьте готові до того, що вона прийде лише тоді, коли ви і самі будете близькі до вирішення власної проблеми.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 31 березня для Раків: вам сьогодні буде корисне почуття незалежності та повна відсутність емоцій. Не плануйте на цей день нічого романтичного та особистого, щоби не підвести нікого із близьких.

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Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 31 березня для Левів: ви зможете переконати кого завгодно і в чому побажаєте – ви маєте безперечні якості лідера. Оточуючі вас слухатимуть і не замислюючись приймуть вашу точку зору.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 31 березня для Дів: події цього дня будуть розгортатися швидше, ніж вам цього хотілося б. Але воно навіть на краще – ви більше встигнете зробити зараз, і, відповідно, менше справ залишиться на вихідні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 31 березня для Терезів: вам не вдасться уникнути перешкоди, що опинилась на вашому шляху. А тому доведеться долати таку значну перепону самостійно, ні на кого не розраховуючи.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 31 березня для Скорпіонів: вашим планам не судилося справдитися, принаймні сьогодні. Але не засмучуйтеся заздалегідь – те, що відверне вас від важливих справ, принесе чимало користі і стане в нагоді у майбутньому.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 31 березня для Стрільців: цього дня вам доведеться поринути у своє минуле, і ви будете зайняті його вивченням. Можливо, ви натрапите на щось несподіване для вас, що знадобиться в майбутньому.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 31 березня для Козорогів: не варто шукати виправдання своїм діям – ви ні в чому не винні. А жалі лише пригнічують і забирають сили. Займіться чимось іншим, кориснішим у цій ситуації.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 31 березня для Водоліїв: ваші почуття сьогодні будуть загострені, тому вам доведеться ретельно оберігати їх. Спробуйте не звертати уваги на слова, які говорять на вашу адресу – це пусте.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 31 березня для Риб: сьогодні на перший план бажано виставити власні справи та інтереси, а все інше може зачекати. Досить витрачати свою енергію на вирішення чужих проблем – зробіть паузу.

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