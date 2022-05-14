Три знаки зодіаку, які стануть найщасливішими до кінця 2022 року

Кого можна назвати справжнім щасливчиком у багатстві, коханні та стосунках: астрологічний прогноз

Хто найщасливіший знак зодіаку / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, хто досягне фінансового успіху, благополуччя та багатства у 2022 році. Але справжнє щастя ховається не тільки в грошах. Кого можна назвати щасливчиком і улюбленцем удачі, хто зможе отримати всі блага до кінця нинішнього року? Дізнайтесь у нашому прогнозі.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Овен у 2022 році має всі шанси стати багатим, коханим, закоханим, гармонійним, з цікавою справою та чудовим здоров'ям. Що іще потрібно для повного щастя! Вам не доведеться нудьгувати, ви нічого не потребуєте, при цьому не стоїте на місці, весь час знаходите цікаве заняття, прагнете успіху і досягаєте його, нехай навіть і не відразу.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Стрільці у 2022 році часто почуватимуться як на гойдалках. Стрімкі злети після падінь та бурхливі примирення після не менш яскравих сварок. Але такий контраст лише посилить смак перемоги та істинного щастя . До речі, у вас буде можливість вибору і в питаннях заробітку, і в кар'єрі, і в чуттєвій сфері кохання та стосунків.

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Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році інтереси Козорогів цілком і дуже успішно будуть спрямовані на матеріальну сферу та збагачення . Незважаючи на це, у них вистачить ентузіазму на любовні пригоди та чуттєву сферу. З партнером стосунки вирівняються у бік порозуміння та поваги один до одного. Чималу роль у цьому відіграють приємні подарунки.

Раніше ми розповідали про найменш влюбливі знаки зодіаку. Також зверніть увагу на найсексуальніших представників зодіакального кола.