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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, хто найважче переносить війну

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 березня, 20:00
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Дізнайтеся, кому за гороскопом найскладніше сприймати сьогоднішні реалії: можливо їм потрібна ваша підтримка.
Які знаки зодіаку найважче переносять війну
Які знаки зодіаку найважче переносять війну / Фото: Колаж: Сьогодні, Maks Levin

Під час війни люди поводяться по-різному. І відчувають вони також по-різному. В одних відкривається друге дихання, вони сповнені сміливості і здатні на подвиги .

Інші перебувають у шоковому стані і схильні до паніки сильніше за інших. Хтось просто не в змозі миритися із дійсністю і дуже важко переживає події, що відбуваються.

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Пропонуємо вам дізнатися, хто з представників знаків зодіаку , на думку астрологів, найбільше схильний до стресу. Озирніться навколо: можливо, комусь із ваших близьких, друзів, сусідів набагато важче сприймати війну, вони потребують моральної та емоційної допомоги.

Близнята

Цей знак жодною мірою не можна назвати боягузливим. Але Близнята, на відміну від багатьох інших людей, надто близько до серця сприймають реалії дійсності. Факти війни, насильства, несправедливості ніяк не уживаються в їхньому світі, що звернений на спілкування, легкість, безтурботність та позитив. Будь-яке насильство сприймається ними вкрай тяжко .

Рак

Навіть у звичайному, мирному та спокійному житті Рак вважається одним із найлякаючіших знаків зодіаку . Що вже казати, коли на дворі війна! Рак потенційно у всьому і скрізь бачить небезпеку і з власної волі навряд чи вплутається в якусь авантюру чи ризиковий захід. Його природа – сумніватися і задкувати. Але він інтроверт і ні з ким не поділиться своїми страхами.

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Козоріг

Зовні Козороги не виглядають надто пригніченими, можуть підняти настрій оточуючим і навіть здатні на ризикові вчинки у гонитві за адреналіном. Але в душі їм дуже важко змиритися з жорстокими реаліями навколишньої дійсності, особливо якщо це пов'язано з несправедливістю та їх повним безсиллям щось змінити.

Раніше ми розповідали, хто який герой України за знаком зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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