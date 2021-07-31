31 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день рейнджера, Омельянов день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 31 липня.

31 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 31 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 31 липня

Всесвітній день рейнджера (World Ranger Day) – починаючи з 2007 року, в багатьох країнах проводиться свято на честь людей, які присвятили свою роботу охорони природи.

День африканської жінки (International Day of African Women) – це міжнародне свято було проголошено в 1962 році на Всеафріканській конференції жінок у Дар-ес-Саламі.

День народження Гаррі Поттера – іменини казкового героя, який полюбився в усьому світі, відзначаються в день народження автора поттеріани Джоан Роулінг.

День казначейства – святкується в Польщі.

Іменинники 31 липня

День ангела сьогодні відзначають: Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Маркел, Степан.

Яке сьогодні церковне свято

31 липня в православній церкві шанується пам'ять мученика Еміліана, мученика Якинфа Амастридського, преподобного Іоана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Памви, пустельника.

У народі 31 липня відзначався Омельянов день. У цей період завершувалися жнива і влаштовувалися лазневі дні з віниками із жита і польових трав. Вважалося, що вони знімали втому після жнив. Також з Омельянова дня починалася пора заготовок на зиму варення і солінь.

Прикмети на 31 липня

Омелян прийшов, гриби і ягоди знайшов;

настає час заготовок на зиму;

у лазню потрібно заходити з почуттям вдячності, щоб не образити лазневого духу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 липня

1941 – у фашистській Німеччині було прийнято "остаточне вирішення єврейського питання" про масове знищення євреїв.

1957 – в СРСР стартувало будівництво квартир "хрущовок".

1991 – СРСР і США підписали Договір про скорочення стратегічних озброєнь.

1994 – український атлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6,14 м.

Хто народився 31 липня

1914 – Луї Де Фюнес, французький кіноактор-комік.

1937 – Едіта П'єха, радянська естрадна співачка.

1945 – Ян Табачник, український акордеоніст.

1964 – Сі Сі Кетч, німецька поп-співачка.

1965 – Джоан Роулінг, англійська письменниця, автор романів про Гаррі Поттера.

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