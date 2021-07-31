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31 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
31 липня, 07:25
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Всесвітній день рейнджера, Омельянов день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 31 липня.
31 липня: яке сьогодні свято
31 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 31 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 31 липня

  • Всесвітній день рейнджера (World Ranger Day) – починаючи з 2007 року, в багатьох країнах проводиться свято на честь людей, які присвятили свою роботу охорони природи.
  • День африканської жінки (International Day of African Women) – це міжнародне свято було проголошено в 1962 році на Всеафріканській конференції жінок у Дар-ес-Саламі.
  • День народження Гаррі Поттера – іменини казкового героя, який полюбився в усьому світі, відзначаються в день народження автора поттеріани Джоан Роулінг.
  • День казначейства – святкується в Польщі.

Іменинники 31 липня

День ангела сьогодні відзначають: Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Маркел, Степан.

Яке сьогодні церковне свято

31 липня в православній церкві шанується пам'ять мученика Еміліана, мученика Якинфа Амастридського, преподобного Іоана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Памви, пустельника.

У народі 31 липня відзначався Омельянов день. У цей період завершувалися жнива і влаштовувалися лазневі дні з віниками із жита і польових трав. Вважалося, що вони знімали втому після жнив. Також з Омельянова дня починалася пора заготовок на зиму варення і солінь.

Прикмети на 31 липня

  • Омелян прийшов, гриби і ягоди знайшов;
  • настає час заготовок на зиму;
  • у лазню потрібно заходити з почуттям вдячності, щоб не образити лазневого духу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 липня

  • 1941 – у фашистській Німеччині було прийнято "остаточне вирішення єврейського питання" про масове знищення євреїв.
  • 1957 – в СРСР стартувало будівництво квартир "хрущовок".
  • 1991 – СРСР і США підписали Договір про скорочення стратегічних озброєнь.
  • 1994 – український атлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6,14 м.

Хто народився 31 липня

  • 1914 – Луї Де Фюнес, французький кіноактор-комік.
  • 1937 – Едіта П'єха, радянська естрадна співачка.
  • 1945 – Ян Табачник, український акордеоніст.
  • 1964 – Сі Сі Кетч, німецька поп-співачка.
  • 1965 – Джоан Роулінг, англійська письменниця, автор романів про Гаррі Поттера.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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