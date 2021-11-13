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Гороскоп на 14 листопада для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
13 листопада, 18:00
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Астрологічний прогноз на 14 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 14 листопада 2021 року. На вас чекає енергетично сильний день, коли можна встигнути зробити дуже багато, проте важливо тримати емоції під контролем.

Гороскоп на 14 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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На вашій вулиці настане свято – набирайтеся приємних вражень. Ось тільки не дозволяйте оточуючим нав'язати вам заняття, якого ви не хочете. Відмовку завжди можна знайти, а голос совісті не завжди правий.

Гороскоп на 14 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Відпочиньте від напруженої розумової роботи і спрямуйте свою енергію в інше русло – на те вам і даний вихідний. Займіться фізичною працею, це також корисно. Але будьте обережні і стережіться травм.

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Гороскоп на 14 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

За короткий час вихідного дня вам доведеться дуже багато зробити. Тож приборкайте свої лінощі і, засукавши рукави, беріться за справу. Проявіть спостережливість – і тоді ви зрозумієте, хто вам постійно заважає.

Гороскоп на 14 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Не поспішайте висловлювати свою думку. Занадто багато факторів впливатиме на ваше рішення, тож ви його зміните неодноразово. Навіть якщо ви не знаєте, що робити, у вас вийдуть витончені імпровізації.

Гороскоп на 14 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Присвятіть хоч трохи часу спілкуванню з природою. Ви зможете зарядитися позитивною енергією, яка вам буде життєво потрібна. І в цьому випадку вам легше подолати перешкоди на своєму шляху.

Гороскоп на 14 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Якщо будете твердо впевнені у власному успіху, то все вийде, а якщо ні – самі винні. Тож відкиньте всі сумніви і займіться тією справою, яку відкладали. Ваша спостережливість перевершить усі очікування.

Гороскоп на 14 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Не робіть собі зайвих проблем. Більшість із них буде вирішено без вас, а з рештою ви впораєтеся легко. Проаналізуйте все те, чим ви займалися останнім часом – вам заманеться щось змінити.

Гороскоп на 14 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Присвятіть цей день доведенню до досконалості того, над чим працювали раніше. Але не варто розпочинати нічого нового. Перемога буде вашою, проте постарайтеся вчасно зупинитися, інакше пробіжите повз п'єдестал.

Гороскоп на 14 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Поки не спробуєте – не дізнаєтесь, вийде у вас чи ні. Ваші побоювання не виправдані. Врахуйте, що ніхто не зможе стати перепоною між вами та об'єктом ваших прагнень – вірте у свої сили.

Гороскоп на 14 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Не вимагайте від оточуючих відповідей на свої несподівані запитання. Ви самі зможете на них відповісти, але для цього потрібно трохи терпіння. Ви потребуєте емоційної розрядки. Не тримайте стрес у собі.

Гороскоп на 14 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

День обіцяє бути приємним у всіх відношеннях. На вас чекають зміни – не глобальні, але все ж таки на краще. А філософський настрій потягне насолоджуватися кожною миттю життя.

Гороскоп на 14 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Прислухайтеся до голосу розуму – від нього виходитиме корисна і правильна інформація. Намагайтеся нею скористатися. Вчіться відмовляти людям, якщо не бачите сенсу в їхніх проханнях та діях.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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