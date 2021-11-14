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Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
14 листопада, 18:00
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Астрологічний прогноз на 15 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 15 листопада 2021 року. Доволі сильний в енергетичному сенсі день, коли важливо не лише добиватися свого, а й проявляти милосердя до оточуючих.

Гороскоп на 15 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Не має сенсу думати про майбутнє, оскільки вплинути на нього вам не вдасться. Натомість корисно буде набратися сил перед новим етапом. Можете залучити колег чи близьких – разом ви впораєтеся набагато швидше.

Гороскоп на 15 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви зможете грамотно організувати робочий процес, то багато чого встигнете. Головне не поспішати, а дотримуватись плану. Не потрібно пред'являти претензії до будь-кого, тому що вони будуть необґрунтованими.

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Гороскоп на 15 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У вас є чудова можливість створити щось цікаве та креативне. Ось цим і займіться, а все інше відкладіть на потім. Оточуючим сподобається ваша ідея, і можна вважати, що день пройде не дарма.

Гороскоп на 15 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Тримайте вухо гостро, тому що вас спробують обдурити. Ваше завдання – не просто не потрапити у пастку обману, а й вивести брехуна на чисту воду. Вам допоможе у всьому розібратись ваша інтуїція.

Гороскоп на 15 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Перш ніж робити якісь дії, слід ретельно все обміркувати. Будь-яка дрібниця чи промах матиме велике значення у майбутньому. Займіться вирішенням своїх проблем, а чужі почекають.

Гороскоп на 15 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ніхто і ні в чому вас не звинувачує, тож можете не шукати собі виправдань. Проявіть обережність, тому що ви ризикуєте захопитися і збитися з правильного шляху. Не відкладайте ухвалення важливого рішення.

Гороскоп на 15 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Багато чого залежатиме від того, наскільки добре вас зрозуміє співрозмовник. У ваших інтересах донести інформацію якомога точніше. Постарайтеся уникнути домашніх турбот – все одно вони будуть марними.

Гороскоп на 15 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

День буде вдалим для проведення угод. Важлива умова: ви повинні проявити холоднокровність і приховати свою реальну зацікавленість. Якщо потрібна допомога, зверніться до надійного та перевіреного друга.

Гороскоп на 15 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ви можете повністю розраховувати на розуміння і підтримку колективу – так розібратися буде набагато простіше. Також день підходить для урочистих заходів чи ухвалення відповідальних рішень.

Гороскоп на 15 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Те, що ви вважали серйозною проблемою, насправді лише тимчасові труднощі, у подоланні яких і полягає радість життя. Не хвилюйтеся – незабаром ви з усім цим впораєтеся.

Гороскоп на 15 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Будьте уважні та прислухайтеся до всього, що відбувається навколо. Ви отримаєте дуже цінну інформацію для вашої роботи. Ось тільки ні з ким не потрібно ділитися, доки не розробите певну тактику.

Гороскоп на 15 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Ваша нетерплячість до добра не доведе. Стримуйте свої пориви, інакше наламаєте дров і доведеться розгрібати наслідки. Ви надто упереджено ставитеся до оточуючих – вони на це реагують.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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