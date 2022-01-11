Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Протести у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка

Handmade сніжинки

Ворожимо на Різдво

Декор з мандарин

Колядки-антиковідки

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Ілюзія намальована на папері: красиві листівки на Старий Новий рік 2022

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 січня, 16:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Новорічні свята продовжуються! Попереду на нас чекає Старий Новий рік 2022 і багато магії. Розповідаємо, як привітати рідних, близьких, друзів та колег
Найкрасивіші листівки на Старий Новий рік 2022
Найкрасивіші листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Свят багато не буває! Якщо ж вам хочеться хоч трохи затриматися в новорічному диві, така можливість є, адже попереду нас чекає Старий Новий рік 2022. Це свято ми зустрічатимемо вже з 13 на 14 січня 2022 року.

Ми вже розповідали, про популярні поздоровлення, які можна надіслати у месенджерах, але вирішили знайти ще й красиві листівки. Погодьтеся, знайти гідні варіанти не так просто.

Реклама

Ми переглянули сотні варіантів та знайшли найстильніші листівки у ілюстратора та художниці з міста Ковінгтон, штат Кентуккі – Бекки Стадтландер.

Її роботи надихнуті красою повсякденних предметів, домашнім комфортом, соковитими фарбами та краєвидами різних країн. Бекка публікує свої малюнки в дитячих та книгах для дорослих, а також у арт-виданнях.

Вибрали для вас 10 листівок, намальованих Беккою, які не соромно відправити близьким та рідним, друзям, колегам і просто добрим людям.

Реклама

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Реклама

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Читайте також: Старий Новий рік 2022: точна дата та історія свята

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
11 січня. Петр Могила. 375 років тому, 11 січня 1647 року, пішов із життя видатний український церковний та культурний діяч. Але перед цим він встиг багато побачити і зробити…
На зустріч із героєм!
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
10 — 16 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти