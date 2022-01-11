Ілюзія намальована на папері: красиві листівки на Старий Новий рік 2022

Новорічні свята продовжуються! Попереду на нас чекає Старий Новий рік 2022 і багато магії. Розповідаємо, як привітати рідних, близьких, друзів та колег
Найкрасивіші листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander
Свят багато не буває! Якщо ж вам хочеться хоч трохи затриматися в новорічному диві, така можливість є, адже попереду нас чекає Старий Новий рік 2022. Це свято ми зустрічатимемо вже з 13 на 14 січня 2022 року.
Ми вже розповідали, про популярні поздоровлення, які можна надіслати у месенджерах, але вирішили знайти ще й красиві листівки. Погодьтеся, знайти гідні варіанти не так просто.
Ми переглянули сотні варіантів та знайшли найстильніші листівки у ілюстратора та художниці з міста Ковінгтон, штат Кентуккі – Бекки Стадтландер.
Її роботи надихнуті красою повсякденних предметів, домашнім комфортом, соковитими фарбами та краєвидами різних країн. Бекка публікує свої малюнки в дитячих та книгах для дорослих, а також у арт-виданнях.
Вибрали для вас 10 листівок, намальованих Беккою, які не соромно відправити близьким та рідним, друзям, колегам і просто добрим людям.
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander
Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander
Читайте також: Старий Новий рік 2022: точна дата та історія свята
Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора