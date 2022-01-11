Ілюзія намальована на папері: красиві листівки на Старий Новий рік 2022

Новорічні свята продовжуються! Попереду на нас чекає Старий Новий рік 2022 і багато магії. Розповідаємо, як привітати рідних, близьких, друзів та колег

Найкрасивіші листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Свят багато не буває! Якщо ж вам хочеться хоч трохи затриматися в новорічному диві, така можливість є, адже попереду нас чекає Старий Новий рік 2022. Це свято ми зустрічатимемо вже з 13 на 14 січня 2022 року.

Ми вже розповідали, про популярні поздоровлення, які можна надіслати у месенджерах, але вирішили знайти ще й красиві листівки. Погодьтеся, знайти гідні варіанти не так просто.

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Ми переглянули сотні варіантів та знайшли найстильніші листівки у ілюстратора та художниці з міста Ковінгтон, штат Кентуккі – Бекки Стадтландер.

Її роботи надихнуті красою повсякденних предметів, домашнім комфортом, соковитими фарбами та краєвидами різних країн. Бекка публікує свої малюнки в дитячих та книгах для дорослих, а також у арт-виданнях.

Вибрали для вас 10 листівок, намальованих Беккою, які не соромно відправити близьким та рідним, друзям, колегам і просто добрим людям.

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Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

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Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

Красиві листівки на Старий Новий рік 2022 / Фото: Becca Stadtlander

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