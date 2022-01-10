Найкращі привітання зі Старим Новим роком 2022: популярні побажання в смс, прозі та українською

Вітаємо зі Старим Новим роком 2022 — Новим роком за юліанським календарем. Старий Новий рік 2022 року настає в ніч з 13 січня на 14 січня. Це хоч і неофіційне свято, яке традиційно відзначається у країнах, церкви яких відзначають Різдво за юліанським календарем 7 січня, але з ним все одно пов'язані приємні традиції: можна йти щедрувати, посівати та вітати зі Старим Новим роком близьких.
Виникнення свята Старого Нового року пов'язане з тим, що Різдво, за календарною традицією, має передувати Новому року, а також з тим, що у православній церкві на григоріанський Новий рік припадає різдвяний піст, який виключає застілля та вживання алкоголю. А як же бути без галасливого гуляння?
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Старий Новий рік 2022: найкращі вітання українською мовою
Старий Новий рік сьогодні,
Привітання вам мої,
Хай в здоров’ї, розумінні,
Радісні проходять дні.
В день чарівний цей січневий
Миру я бажаю вам,
Вірить в добрі лиш прикмети,
Мрії шепотіть зіркам.
Хай достаток буде в хаті,
Почуття зігріє серце,
Сповнене життя хай буде
Особливим, світлим сенсом.
***
Старий рік проходить, проблеми відходять.
Хай панує радість у наших господах!
Проведемо Старий, зустрінемо Новий
В феєрверків синіх стрімких епізодах.
Смутки проведемо, радість ми приймемо.
Щастя нехай буде в нових хороводах!
***
Вітаю зі старим Новим роком. Бажаю усі невдачі залишити у минулому, бажаю з новими надіями, яскравими мріями, добрими помислами увійти в новий рік. Нехай в твоїй родині всі будуть здорові, нехай для тебе цей рік принесе багато щастя, радощів, любові та добробуту.
Зі Старим Новим роком
Сьогодні привітаю,
Час йде невпинним кроком,
А я вам побажаю:
Здоровим бути та щасливим,
Найкраще брати від життя,
Хай буде світлим сьогодення
І ще прекраснішим — буття!
Популярні вітання зі Старим Новим роком 2022
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
Этот Старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Все, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.
Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!
***
В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
Привітання зі Старим Новим роком 2022 року у прозі
Вот и наступил еще один чудесный праздник — старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. Со старым Новым годом!
Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.
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Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы все старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принес только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.
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