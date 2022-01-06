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Красиві привітання з Різдвом Христовим 2022: вірші, проза, листівки

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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6 січня, 06:00
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Найтепліші побажання вашим рідним і близьким із святами
Красиві привітання з Різдвом 2022
Красиві привітання з Різдвом 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

З Різдвом Христовим – 2022! Вітаємо всіх та кожного з добрим святом появи на світ сина Божого, Великого Спасителя світу! Закінчився Різдвяний пост 2021-2022, а отже, прийшло велике свято. Не забудьте привітати своїх рідних та друзів!

Ми приготували для вас із Різдвом найкращі привітання у прозі, віршах, короткі, оригінальні, картинки, листівки. Нехай кожен день буде наповнений добром, миром та благополуччям!

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З Різдвом – 2022: красиві листівки та вітання у віршах

В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,
Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!

Красиві листівки з Різдвом 2022
Красиві листівки з Різдвом 2022 / Фото: bonnycards

Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!

Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!

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***

Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!

Красиві листівки з Різдвом 2022
Красиві листівки з Різдвом 2022 / Фото: bonnycards

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В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.

На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.

На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.

***

Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Красиві листівки з Різдвом 2022
Красиві листівки з Різдвом 2022 / Фото: bonnycards

Вітання з Різдвом 2022 у прозі

Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято бажаю миру та добра, любові та щастя, благополуччя, успіху та міцного здоров'я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій та благодать. Зі світлим святом Різдва!

***

З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю та благополуччям. Бажаю вам миру, добра, кохання, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів!

Красиві листівки з Різдвом 2022
Красиві листівки з Різдвом 2022 / Фото: bonnycards

Вітаю з Різдвом Христовим. І в це світле свято хочу побажати бачити тільки хороше в навколишньому світі та знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким та втілювати свої мрії, щиро вірити та ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що маєш, і насолоджуватися кожною миттю свого життя.

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це по-справжньому казкове свято подарувало найщиріші емоції та приємні несподіванки. Нехай жоден із днів не обходиться без щасливих та радісних моментів. Нехай зігрівають душу сімейні зустрічі, а в домі завжди панує затишок та добробут.

Красиві листівки з Різдвом 2022
Красиві листівки з Різдвом 2022 / Фото: bonnycards

Вітаю з Різдвом! Нехай ваш будинок наповнюється теплом та затишком. Збуваються всі, навіть найменші, мрії. Серця близьких та рідних будуть зігріті любов'ю та турботою. Навколишні люди будуть добрими та чуйними. А Різдвяна зірка завжди освітлює шлях!

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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