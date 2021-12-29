З прийдешнім Новим роком 2022: тигрині картинки, яскраві листівки та привітання

До Нового року 2022 залишається рівно стільки часу, що саме час починати всіх вітати. Так ви точно нікого не пропустите у своєму довгому списку друзів, рідні, колег, приятелів, подруг та найкоханіших людей.
Нехай рикаючий, вусатий, смугастий символ року принесе стабільність і впевненість у завтрашньому дні, здоров'я та достаток, кохання й добробут у кожну родину! А ми зібрали для вас ефектні, прикольні, яскраві та барвисті картинки, а також вітальні листівки, найкращі побажання і вірші з прийдешнім Новим роком 2022.
Добрі вітання з прийдешнім Новим роком 2022 у прозі
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У цей передсвятковий день вітаю з Новим роком! Нехай він подарує вам так багато радості, щоб вона навіть не вміщалася в серце, стільки грошей, щоб вони порвали в мотлох ваш гаманець, і таке щастя, яке дозволить просто насолоджуватися життям!
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Вітаю з прийдешнім 2022 Новим роком! Нехай негаразди, проблеми та турботи залишаться у році, що минає. А Новий рік нехай увійде у ваше життя на м'яких лапах смугастим звіром, і нехай буде більше світлих смуг та яскравих плям у 2022 році! Бажаю здоров'я, кохання, достатку і неймовірних вражень від кожного майбутнього дня!
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Нехай у новорічну ніч збудуться найзаповітніші бажання, нехай весь рік не буде хвороб, болю, образи та розчарування. Нехай пребуде з вами радість, натхнення, успіхи та найвищі здобутки і в роботі, і в особистому житті!
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Нехай Тигр у новому році принесе тільки щастя, удачу і позитив! Бажаю сталевого здоров'я, море щирих усмішок та безмежного кохання! Нехай це чудове свято буде сповнене приємних сюрпризів!
З прийдешнім Новим роком: красиві вітання у віршах
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Еще чуть-чуть, еще немножко,
И тихо постучит в окошко
Год наступающий. Он новый!
И запах в комнате еловый,
И огоньки гирлянды яркой,
И предвкушение подарков –
Все это праздника черты.
Так пусть сбываются мечты!
Всех благ, добра, тепла, удачи,
Здоровья, а к нему в придачу
Заряда бодрости и сил,
Чтоб год лишь счастье приносил!
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К нам приходит Новой год
Тихой доброй сказкой.
Пусть он в каждый дом войдет,
Будет щедр и ласков.
Тигр пусть радость и удачу
Принесет для всех с собой
И подарит всем нам счастье
Своей лапой меховой!
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Пусть новогодний праздник, что идет,
Вам принесет любовь и понимание,
Успех с собою, радость приведет,
Исполнит все заветные желания.
Пусть ангел с неба спустится и вас
Хранит, и бережет, и защищает.
И все мечты, что есть у вас сейчас,
Грядущий Новый год пусть оправдает.
***
Новый год наступит вскоре.
Пожелать хотим мы вам,
Радости чтоб было море
И удачи океан.
Пусть все грусти и печали
Остаются позади,
Чтоб вы Новый год встречали
В мире, счастье и любви!
***
С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.
Пусть задуманное сбудется,
Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся...
Пусть удачно пазлы сложатся!
Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.