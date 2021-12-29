З прийдешнім Новим роком 2022: тигрині картинки, яскраві листівки та привітання

Поспішайте привітати з прийдешнім роком Тигра 2022 дорогих вам людей та побажати всім виконання заповітних мрій.

Картинки та листівки з прийдешнім Новим роком 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

До Нового року 2022 залишається рівно стільки часу, що саме час починати всіх вітати. Так ви точно нікого не пропустите у своєму довгому списку друзів, рідні, колег, приятелів, подруг та найкоханіших людей.

Нехай рикаючий, вусатий, смугастий символ року принесе стабільність і впевненість у завтрашньому дні, здоров'я та достаток, кохання й добробут у кожну родину! А ми зібрали для вас ефектні, прикольні, яскраві та барвисті картинки, а також вітальні листівки, найкращі побажання і вірші з прийдешнім Новим роком 2022.

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Добрі вітання з прийдешнім Новим роком 2022 у прозі

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У цей передсвятковий день вітаю з Новим роком! Нехай він подарує вам так багато радості, щоб вона навіть не вміщалася в серце, стільки грошей, щоб вони порвали в мотлох ваш гаманець, і таке щастя, яке дозволить просто насолоджуватися життям!

Привітання з прийдешнім Новим роком 2022 / Фото: pinterest

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Вітаю з прийдешнім 2022 Новим роком! Нехай негаразди, проблеми та турботи залишаться у році, що минає. А Новий рік нехай увійде у ваше життя на м'яких лапах смугастим звіром, і нехай буде більше світлих смуг та яскравих плям у 2022 році! Бажаю здоров'я, кохання, достатку і неймовірних вражень від кожного майбутнього дня!

З прийдешнім Новим роком: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Нехай у новорічну ніч збудуться найзаповітніші бажання, нехай весь рік не буде хвороб, болю, образи та розчарування. Нехай пребуде з вами радість, натхнення, успіхи та найвищі здобутки і в роботі, і в особистому житті!

Картинки з прийдешнім Новим роком 2022 / Фото: pinterest

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Нехай Тигр у новому році принесе тільки щастя, удачу і позитив! Бажаю сталевого здоров'я, море щирих усмішок та безмежного кохання! Нехай це чудове свято буде сповнене приємних сюрпризів!

Привітання з прийдешнім Новим роком 2022: картинки та листівки / Фото: pinterest

З прийдешнім Новим роком: красиві вітання у віршах

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Еще чуть-чуть, еще немножко,

И тихо постучит в окошко

Год наступающий. Он новый!

И запах в комнате еловый,

И огоньки гирлянды яркой,

И предвкушение подарков –

Все это праздника черты.

Так пусть сбываются мечты!

Всех благ, добра, тепла, удачи,

Здоровья, а к нему в придачу

Заряда бодрости и сил,

Чтоб год лишь счастье приносил!

Картинки та вітальні листівки з прийдешнім Новим роком / Фото: pinterest

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К нам приходит Новой год

Тихой доброй сказкой.

Пусть он в каждый дом войдет,

Будет щедр и ласков.

Тигр пусть радость и удачу

Принесет для всех с собой

И подарит всем нам счастье

Своей лапой меховой!

З прийдешнім Новим роком: красиві вітання / Фото: pinterest

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Пусть новогодний праздник, что идет,

Вам принесет любовь и понимание,

Успех с собою, радость приведет,

Исполнит все заветные желания.

Пусть ангел с неба спустится и вас

Хранит, и бережет, и защищает.

И все мечты, что есть у вас сейчас,

Грядущий Новый год пусть оправдает.

Вітаємо з прийдешнім Новим роком Тигра 2022 / Фото: pinterest

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Новый год наступит вскоре.

Пожелать хотим мы вам,

Радости чтоб было море

И удачи океан.

Пусть все грусти и печали

Остаются позади,

Чтоб вы Новый год встречали

В мире, счастье и любви!

Картинки з прийдешнім Новим роком 2022 / Фото: pinterest

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С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся...

Пусть удачно пазлы сложатся!

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.