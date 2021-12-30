Поздравления с Новым годом 2022: подборка оригинальных стихов, пожеланий и ярких открыток

Как эффектно, просто, прикольно и лаконично поздравить друзей, родных и близких с Новым годом Тигра-2022

Поздравления с Новым Годом 2022: картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

В канун радостных и долгожданных новогодних праздников мы подготовили для вас самые яркие, добрые, веселые и философские поздравления с Новым годом 2022. А еще собрали красочные поздравительные открытки, прикольные картинки , красивые фотографии с праздниками. Обязательно отправляйте их близким, друзьям, коллегам, знакомым, любимым и родным людям.

Оригинальные поздравления с Новым Годом 2022 в стихах

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Приходит полосатый год

Пусть он избавит от невзгод!

Пусть Тигр мурлычет, не рычит,

Загривок дыбом не торчит,

Пусть когти прячутся от глаз,

Судьба пусть приласкает нас.

И хватит пусть на всех полос –

Без раздражений и без слез!

Поздравления с Новым годом 2022 / Фото: pinterest

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Поздравляю с годом Тигра!

Скоро он в ваш дом придет!

Пусть здоровья, счастья, мира

И богатства принесет!

С Новым годом: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

С годом Тигра поздравляю

И от всей души желаю

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всем везло!

Картинки с Новым годом 2022 / Фото: pinterest

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Пусть весело звенят бокалы,

И в доме вашем смех звучит.

Вас с Новым годом поздравляю,

К нам лапой Тигр уже стучит.



Пусть принесет с собой удачу,

Любовь, достаток, чудеса,

Чтобы от счастья ежедневно

Сияли радостью глаза.



Пусть все тревоги и печали

Снежок пушистый заметет

И по весне, когда растает,

Их все с собою унесет.

Поздравления с Новым годом 2022: картинки и открытки / Фото: pinterest

Позитивные поздравления с Новым Годом 2022 в прозе

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Поздравляю с Новым годом! Пусть он принесет вам много радости, счастья, удачи, богатства, мира, тепла и света. Пусть он будет наполнен яркими красками, незабываемыми впечатлениями и радостными событиями. Желаю всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

Картинки и поздравительные открытки в Новый год / Фото: pinterest

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С Новым годом 2022! Желаю, чтобы весь этот год у вас не прекращалась светлая тигриная полоса. Будьте счастливы, здоровы, любимы, успешны и вдохновенны!

С Новым годом: красивые поздравления / Фото: pinterest

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Пусть Новый год подарит бескрайнее море сбывшихся надежд, взаимопонимание и гармонию, счастье и мир, достаток и благополучие!

Поздравляем с Новым годом Тигра 2022 / Фото: pinterest

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Вот и подходит к завершению 2021 год. Пусть в нем останутся все горести, печали, разочарования. Пусть в Новом году вас не покинут здоровье и удача, гармония с собой и миром, любовь и надежда на лучшее. Желаю в Новом 2022 году исполнения задуманных планов, простого выхода из сложных ситуаций, любви, счастья и здоровья. И пусть в новогоднюю ночь обязательно случится чудо!

Картинки с Новым годом 2022 / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.