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Всесвітній день туризму: прикольні картинки та привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 вересня, 05:30
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Вітаємо з Днем туризму всіх, кому не сидиться вдома, кому тісно в чотирьох стінах, хто обожнює подорожі і у кого весь світ у селфі
З Днем туризму: привітання і картинки
З Днем туризму: привітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 27 вересня, люди у всьому світі, в тому числі і в Україні, відзначають День туризму . Це свято непосидючих, цікавих, авантюрних, ризикованих, невгамовних людей, які прагнуть побачити весь світ або хоча б сусіднє місто, хто ловить кайф від подорожей і походів, кому подобається відкривати для себе нові горизонти.

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Ми вітаємо всіх, хто відносить себе до туристів, із цим чудовим святом і бажаємо море нових вражень і відкриття незвіданих місць.

З Днем туризму: ефектні привітання в прозі

***

Живіть активно і яскраво, подорожуйте якомога частіше і відкривайте для себе нові міста і країни! Нехай компас не підводить, бінокль не потіє, а всі маршрути будуть цікавими і захоплюючими!

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З Всесвітнім вдень туризму: яскраві картинки / Фото: pinterest
З Всесвітнім вдень туризму: яскраві картинки / Фото: pinterest

***

Дорогі наші туристи! У цей святковий день бажаємо відкритих кордонів, незабутніх емоцій, яскравих фотографій, крутих пригод, позитивного настрою. Нехай на шляху зустрічаються тільки доброзичливі люди, з якими легко знайти спільну мову.

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З Днем туризму: кращі поздоровлення / Фото: pinterest
З Днем туризму: кращі поздоровлення / Фото: pinterest

***

З Всесвітнім днем туриста! Бажаю попутного вітру, нових відкриттів, цікавих маршрутів і повні валізи вражень. Нехай здоров'я і фінанси дозволяють, а життя розташовує до подорожей.

Прикольні картинки в День туризму / Фото: pinterest
Прикольні картинки в День туризму / Фото: pinterest

День туризму: позитивні вірші і привітання

***

Всем, кто любит поездки, походы
И рассветы вне дома встречать,
Мы сегодня хорошей погоды
И удачи хотим пожелать.

Всем, кому не сидится на месте,
Кто привык этот мир познавать, —
Впечатляющих встреч, путешествий,
Чтоб всю жизнь было что вспоминать.

С днем туризма, друзья, всех причастных.
Больше сил, больше воздуха в грудь!
И пусть будет безумно прекрасным,
Легким, светлым ваш избранный путь.

Позитивні побажання в Міжнародний День туризму / Фото: pinterest
Позитивні побажання в Міжнародний День туризму / Фото: pinterest

***

Да здравствует туризм
И жажда путешествий,
Да здравствуют моря,
Курорты и леса,
И горнолыжный склон,
И скалы побережий;
Везде готова стать
Туристская нога!

Всесвітній День туризму: листівки і картинки / Фото: pinterest
Всесвітній День туризму: листівки і картинки / Фото: pinterest

***

Со Всемирным Днем туризма
Поздравляю всей душою,
Пожелаю оптимизма
И прекрасного настроя!

Теплых дней, погоды ясной
И попутчиков чудесных,
Наслаждения и счастья
От походов интересных!

Дивіться відео про туристичні маршрути міста Чернівці:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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