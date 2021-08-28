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Як зберігати пакети вдома

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 серпня, 18:57
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Зробіть практичні органайзери на кухні, і різнокаліберні пакети більше не захаращуватимуть ваш будинок.
Як скласти пакети
Як скласти пакети / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліетиленові пакети міцно увійшли в наше життя завдяки зручності та практичності. Але часто через їхню надмірну кількість захаращується велика територія в будинку. Багато господинь відводять під них цілі ящики на кухні, і все одно вони не поміщаються.

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Також часто буває, коли потрібен маленький пакетик, під руки обов'язково трапляється величезний і навпаки. Як розібратися в цьому хаосі і привести будинок в порядок? Читайте наші лайфхаки.

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Як зберігати пакети вдома – лайфхаки

  • Лайфхак 1. Вузли

Як складати пакети
Як складати пакети / Фото: Pinterest

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Навіть просто зав'язані у вузли пакети набувають певної мінімальної форми і не нагромаджуються чистим хаосом, нервуючи господарів. Можна спочатку скласти пакет поперек вдвічі, а вже потім зав'язати – так він буде ще компактнішим. Тільки не затягуйте вузли!

  • Лайфхак 2. Трикутнички

Як складати пакети
Як складати пакети / Фото: Pinterest

Складіть пакет у 2 або 3 рази уздовж, в залежності від його розміру. А потім нижній куточок підтягніть до бічної сторони, утворюючи трикутний край . По черзі згортаючи пакет, ви отримаєте компактний трикутник, ручки якого можна заправити в складку або зав'язати.

  • Лайфхак 3. Рулони

Як складати пакети
Як складати пакети / Фото: Pinterest

Інший варіант: складений у смужку пакет згорнути трубочкою і обернути його ж ручками , щоб він не розмотувався. У такому вигляді пакети займатимуть набагато менше місця в ящиках.

  • Лайфхак 4. Вішалка
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Як складати пакети
Як складати пакети / Фото: Pinterest

Великі і громіздкі пакети складніше скрутити в мініатюрні вузли або трикутнички. Та й розплутувати їх потім важче. Зате вони будуть непогано почуватися на перекладині де-небудь на дверцятах у тумбочці під мийкою.

  • Лайфхак 5. Сумки

Як складати пакети
Як складати пакети / Фото: Pinterest

Всі пакети розберіть за розмірами і помістіть у кілька невеликих, однакових за розміром сумочок. У нижній частині сумок зробіть прорізи , щоб пакети було зручно діставати. А самі сумки повісьте в закритому місці на кухні.

  • Лайфхак 6. Баклажка

Як складати пакети
Як складати пакети / Фото: Pinterest

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Поряд із сумками практично використовувати пластикові ємності. Вони тримають форму і не дають пакетам розлітатися по всій кухні. Можна виготовити таке сховище з великої пластикової пляшки або каністри.

  • Лайфхак 7. Коробка

Як складати пакети
Як складати пакети / Фото: Pinterest

Аналогічне міцне сховище можна зробити із картонної коробки. Достатньо прорізати в ній отвори, через які зручно діставати пакети.

Дивіться відео, як подарувати друге життя непотрібним речам:

Раніше ми ділилися лайфхаками, як відкрити кришку пляшки, якщо вона не відкривається.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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