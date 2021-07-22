Як заморозити баклажани на зиму: ТОП-5 способів

Дізнайтеся, як правильно заморозити баклажани на зиму. Овочі можна бланшувати, відварювати, запікати, смажити, тушкувати і навіть заморожувати цілими.

Як заморозити баклажани / Фото: Depositphotos

Не знаєте, куди прилаштувати багатий урожай синеньких? Якщо вам вже набридло робити різноманітну ікру з баклажанів, а також рулетики або рагу, заморозьте їх на зиму. Пізніше баклажани можна буде використовувати для приготування смачних домашніх страв.

Перед заморожуванням овочі краще піддати тепловій обробці. А ось сирі баклажани морозити не варто, інакше вони будуть гірчити.

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Як заморозити баклажани на зиму свіжими

1. Закип'ятити в каструлі воду, добре її посолити і влити столову ложку лимонного соку.

2. Додати нарізані середніми шматочками овочі і відварити їх протягом 5 хвилин.

/ Фото: Depositphotos

3. За допомогою шумівки вийняти шматочки баклажанів і відразу ж опустити їх в миску з крижаною водою.

4. Дістати, просушити і викласти на деко в один шар.

5. Заморозити, потім перекласти в контейнери або пакети і зберігати в морозилці.

Як заморозити печені баклажани на зиму

1. Змастити олією лист або форму для випічки.

2. Викласти нарізані баклажани в один шар і запікати 30 хвилин при температурі 180 C.

3. Після цього перекласти овочі на паперовий рушник і просушити.

4. Потім викласти баклажани на піднос, плоске блюдо або обробну дошку.

5. Прибрати в морозильну камеру на годину, щоб овочі замерзли.

6. Після цього пересипати їх в пакети із застібкою або контейнери.

Як приготувати заморожені баклажани смажені

1. Викласти нарізані кружальцями або кубиками баклажани в один шар на сковороду з розігрітою олією. Якщо овочів багато, потрібно готувати їх партіями.

/ Фото: Depositphotos

2. Смажити на середньому вогні по кілька хвилин з кожного боку, щоб баклажани підрум'янилися.

3. Перекласти обсмажені овочі на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.

4. Потім викласти баклажани на піднос або деко і відправити в морозильну камеру на кілька годин.

5. Розсортувати шматочки овочів у пакети або лотки і зберігати в морозилці.

Як на зиму заморозити баклажани тушковані

1. Розігріти трохи рослинної олії в сотейнику.

2. Додати нарізані кубиками баклажани і тушкувати їх до готовності, періодично помішуючи.

3. Посолити і поперчити за бажанням.

/ Фото: Depositphotos

4. Зняти овочі з плити і повністю остудити.

5. Перекласти баклажани в контейнер або пакет для зберігання і прибрати в морозилку.

Як приготувати заморожений баклажан цілим

1. Не очищаючи овоч від шкірки, протушкувати його цілим у мультиварці, запекти на грилі або відварити.

2. Дати баклажану охолонути і промокнути його паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу.

3. Кожен овоч загорнути в кілька шарів харчової плівки і відправити на зберігання в морозилку.

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