Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Краса на дачі

Кава для тіла

Де зробити фото

Боремося зі спекою

Подорожуємо безпечно

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Їжа

Як заморозити баклажани на зиму: ТОП-5 способів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 липня, 17:43
Копіювати лінк
Дізнайтеся, як правильно заморозити баклажани на зиму. Овочі можна бланшувати, відварювати, запікати, смажити, тушкувати і навіть заморожувати цілими.
Як заморозити баклажани
Як заморозити баклажани / Фото: Depositphotos

Не знаєте, куди прилаштувати багатий урожай синеньких? Якщо вам вже набридло робити різноманітну ікру з баклажанів, а також рулетики або рагу, заморозьте їх на зиму. Пізніше баклажани можна буде використовувати для приготування смачних домашніх страв.

Перед заморожуванням овочі краще піддати тепловій обробці. А ось сирі баклажани морозити не варто, інакше вони будуть гірчити.

Читайте також:

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Побачити різноманітність справжньої жіночої краси без ретуші, а не тільки ідеальні обличчя і тіла в медіа та рекламі, можна за допомогою проекту #ПокажітьНас і бренду Dove.

Як заморозити баклажани на зиму свіжими

1. Закип'ятити в каструлі воду, добре її посолити і влити столову ложку лимонного соку.

2. Додати нарізані середніми шматочками овочі і відварити їх протягом 5 хвилин.

/ Фото: Depositphotos

3. За допомогою шумівки вийняти шматочки баклажанів і відразу ж опустити їх в миску з крижаною водою.

4. Дістати, просушити і викласти на деко в один шар.

5. Заморозити, потім перекласти в контейнери або пакети і зберігати в морозилці.

Як заморозити печені баклажани на зиму

1. Змастити олією лист або форму для випічки.

2. Викласти нарізані баклажани в один шар і запікати 30 хвилин при температурі 180 C.

3. Після цього перекласти овочі на паперовий рушник і просушити.

4. Потім викласти баклажани на піднос, плоске блюдо або обробну дошку.

5. Прибрати в морозильну камеру на годину, щоб овочі замерзли.

6. Після цього пересипати їх в пакети із застібкою або контейнери.

Як приготувати заморожені баклажани смажені

1. Викласти нарізані кружальцями або кубиками баклажани в один шар на сковороду з розігрітою олією. Якщо овочів багато, потрібно готувати їх партіями.

/ Фото: Depositphotos

2. Смажити на середньому вогні по кілька хвилин з кожного боку, щоб баклажани підрум'янилися.

3. Перекласти обсмажені овочі на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.

4. Потім викласти баклажани на піднос або деко і відправити в морозильну камеру на кілька годин.

5. Розсортувати шматочки овочів у пакети або лотки і зберігати в морозилці.

Як на зиму заморозити баклажани тушковані

1. Розігріти трохи рослинної олії в сотейнику.

2. Додати нарізані кубиками баклажани і тушкувати їх до готовності, періодично помішуючи.

3. Посолити і поперчити за бажанням.

/ Фото: Depositphotos

4. Зняти овочі з плити і повністю остудити.

5. Перекласти баклажани в контейнер або пакет для зберігання і прибрати в морозилку.

Як приготувати заморожений баклажан цілим

1. Не очищаючи овоч від шкірки, протушкувати його цілим у мультиварці, запекти на грилі або відварити.

2. Дати баклажану охолонути і промокнути його паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу.

3. Кожен овоч загорнути в кілька шарів харчової плівки і відправити на зберігання в морозилку.

Як замаринувати огірки експрес-методом і приготувати салат з них – дивіться у відео:

Раніше ми публікували рецепт ікри з баклажанів по-одеськи від Сави Лібкіна.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Лайфхак для кращого врожаю
Місячний посівний календар на липень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як пережити спеку
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
19-25 липня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти