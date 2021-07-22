Як заморозити баклажани на зиму: ТОП-5 способів

Не знаєте, куди прилаштувати багатий урожай синеньких? Якщо вам вже набридло робити різноманітну ікру з баклажанів, а також рулетики або рагу, заморозьте їх на зиму. Пізніше баклажани можна буде використовувати для приготування смачних домашніх страв.
Перед заморожуванням овочі краще піддати тепловій обробці. А ось сирі баклажани морозити не варто, інакше вони будуть гірчити.
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Як заморозити баклажани на зиму свіжими
1. Закип'ятити в каструлі воду, добре її посолити і влити столову ложку лимонного соку.
2. Додати нарізані середніми шматочками овочі і відварити їх протягом 5 хвилин.
3. За допомогою шумівки вийняти шматочки баклажанів і відразу ж опустити їх в миску з крижаною водою.
4. Дістати, просушити і викласти на деко в один шар.
5. Заморозити, потім перекласти в контейнери або пакети і зберігати в морозилці.
Як заморозити печені баклажани на зиму
1. Змастити олією лист або форму для випічки.
2. Викласти нарізані баклажани в один шар і запікати 30 хвилин при температурі 180 C.
3. Після цього перекласти овочі на паперовий рушник і просушити.
4. Потім викласти баклажани на піднос, плоске блюдо або обробну дошку.
5. Прибрати в морозильну камеру на годину, щоб овочі замерзли.
6. Після цього пересипати їх в пакети із застібкою або контейнери.
Як приготувати заморожені баклажани смажені
1. Викласти нарізані кружальцями або кубиками баклажани в один шар на сковороду з розігрітою олією. Якщо овочів багато, потрібно готувати їх партіями.
2. Смажити на середньому вогні по кілька хвилин з кожного боку, щоб баклажани підрум'янилися.
3. Перекласти обсмажені овочі на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.
4. Потім викласти баклажани на піднос або деко і відправити в морозильну камеру на кілька годин.
5. Розсортувати шматочки овочів у пакети або лотки і зберігати в морозилці.
Як на зиму заморозити баклажани тушковані
1. Розігріти трохи рослинної олії в сотейнику.
2. Додати нарізані кубиками баклажани і тушкувати їх до готовності, періодично помішуючи.
3. Посолити і поперчити за бажанням.
4. Зняти овочі з плити і повністю остудити.
5. Перекласти баклажани в контейнер або пакет для зберігання і прибрати в морозилку.
Як приготувати заморожений баклажан цілим
1. Не очищаючи овоч від шкірки, протушкувати його цілим у мультиварці, запекти на грилі або відварити.
2. Дати баклажану охолонути і промокнути його паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу.
3. Кожен овоч загорнути в кілька шарів харчової плівки і відправити на зберігання в морозилку.
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