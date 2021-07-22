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Как заморозить баклажаны на зиму: ТОП-5 способов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 июля, 17:43
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Узнайте, как правильно заморозить баклажаны на зиму. Овощи можно бланшировать, отваривать, запекать, жарить, тушить и даже замораживать целиком.
Как заморозить баклажаны
Как заморозить баклажаны / Фото: Depositphotos

Не знаете, куда пристроить богатый урожай синеньких? Если вам уже надоело делать разнообразную икру из баклажанов, а также рулетики или рагу, заморозьте их на зиму. Позже баклажаны можно будет использовать для приготовления вкусных домашних блюд.

Перед замораживанием овощи лучше предать тепловой обработке. А вот сырые баклажаны морозить не стоит, иначе они будут горчить.

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Как заморозить баклажаны на зиму свежими

1. Вскипятить в кастрюле воду, хорошо ее посолить и влить столовую ложку лимонного сока.

2. Добавить нарезанные средними кусочками овощи и отварить их в течение 5 минут.

Замороженные баклажаны кусочками
Замороженные баклажаны кусочками / Фото: Depositphotos

3. С помощью шумовки вынуть кусочки баклажанов и сразу же опустить их в миску с ледяной водой.

4. Достать, просушить и выложить на противень в один слой.

5. Заморозить, затем переложить в контейнеры или пакеты и хранить в морозилке.

Как заморозить печеные баклажаны на зиму

1. Смазать растительным маслом противень или форму для выпечки.

2. Выложить нарезанные баклажаны в один слой и запекать 30 минут при температуре 180 C.

3. После этого переложить овощи на бумажное полотенце и просушить.

4. Затем выложить баклажаны на поднос, плоское блюдо или разделочную доску.

5. Убрать в морозильную камеру на час, чтобы овощи замерзли.

6. После этого пересыпать их в пакеты с застежкой или контейнеры.

Как приготовить замороженные баклажаны жареные

1. Выложить нарезанные кружочками или кубиками баклажаны в один слой на сковороду с разогретым растительным маслом. Если овощей много, нужно готовить их партиями.

Замороженные баклажаны нужно хранить в пакетах или контейнерах
Замороженные баклажаны нужно хранить в пакетах или контейнерах / Фото: Depositphotos

2. Жарить на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, чтобы баклажаны подрумянились.

3. Переложить обжаренные овощи на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

4. Затем выложить баклажаны на поднос или противень и отправить в морозильную камеру на несколько часов.

5. Рассортировать кусочки овощей в пакеты или лотки и хранить в морозилке.

Как на зиму заморозить баклажаны тушеные

1. Разогреть немного растительного масла в сотейнике.

2. Добавить нарезанные кубиками баклажаны и тушить их до готовности, периодически помешивая.

3. Посолить и поперчить по желанию.

Тушеные баклажаны на зиму
Тушеные баклажаны на зиму / Фото: Depositphotos

4. Снять овощи с плиты и полностью остудить.

5. Переложить баклажаны в контейнер или пакет для хранения и убрать в морозилку.

Как приготовить замороженный баклажан целиком

1. Не очищая овощ от кожуры, протушить его целиком в мультиварке, запечь на гриле или отварить.

2. Дать баклажану остыть и промокнуть его бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.

3. Каждый овощ завернуть в несколько слоев пищевой пленки и отправить на хранение в морозилку.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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