Как сделать помаду матовой: пошаговая инструкция с фото

Разные ситуации требуют разного мейкапа. Для того, чтобы привычные блестящие губы выглядели более эффектно , вам не обязательно расставаться с любимой помадой.
Мы расскажем, как легким движением в течение нескольких минут превратить любую помаду на губах в матовую и выглядеть шикарно.
Как сделать помаду матовой: лайфхаки
- Шаг 1. Накрасьте губы
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Чтобы убрать навязчивый блеск с губ, сначала накрасьте их своей обычной помадой .
- Шаг 2. Расслоите салфетку
Возьмите бумажную салфетку и разделите ее на тонкие слои.
- Шаг 3. Промокните губы
Аккуратно промокните губы тонким бумажным слоем, не выходя за контур . Нежная бумага хорошо впитает блеск и жир с губ.
- Шаг 4. Приложите салфетку
Теперь приложите к губам чистый бумажный слой .
- Шаг 5. Нанесите пудру
Качественный и стойкий результат получится, если применить полупрозрачную транспарентную пудру . Кистью набейте пудру на губы поверх тонкой салфетки. Сквозь нее пройдут мельчайшие частицы пудры и придадут губам эффектную матовость.
- Шаг 6. Снимите салфетку
И наслаждайтесь результатом!
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