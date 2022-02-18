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Как сделать помаду матовой: пошаговая инструкция с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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18 февраля, 18:21
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С помощью этого лайфхака любая помада на губах будет выглядеть бархатно и роскошно.
Как из обычной глянцевой помады сделать матовую на губах
Как из обычной глянцевой помады сделать матовую на губах / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Разные ситуации требуют разного мейкапа. Для того, чтобы привычные блестящие губы выглядели более эффектно , вам не обязательно расставаться с любимой помадой.

Мы расскажем, как легким движением в течение нескольких минут превратить любую помаду на губах в матовую и выглядеть шикарно.

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Как сделать помаду матовой: лайфхаки

  • Шаг 1. Накрасьте губы

Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange
Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange

Чтобы убрать навязчивый блеск с губ, сначала накрасьте их своей обычной помадой .

  • Шаг 2. Расслоите салфетку

Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange
Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange

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Возьмите бумажную салфетку и разделите ее на тонкие слои.

  • Шаг 3. Промокните губы

Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange
Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange

Аккуратно промокните губы тонким бумажным слоем, не выходя за контур . Нежная бумага хорошо впитает блеск и жир с губ.

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  • Шаг 4. Приложите салфетку

Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange
Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange

Теперь приложите к губам чистый бумажный слой .

  • Шаг 5. Нанесите пудру

Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange
Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange

Качественный и стойкий результат получится, если применить полупрозрачную транспарентную пудру . Кистью набейте пудру на губы поверх тонкой салфетки. Сквозь нее пройдут мельчайшие частицы пудры и придадут губам эффектную матовость.

  • Шаг 6. Снимите салфетку

Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange
Как сделать помаду матовой / Фото: скриншот из YouTube/Stephanie Lange

И наслаждайтесь результатом!

Ранее мы рассказывали, как отстирать помаду с одежды: ТОП-10 эффективных средств.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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