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СЕГОДНЯ Лайфхакер Одежда

Как почистить пальто в домашних условиях

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 октября, 18:54
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Если нет возможности отнести вещь в химчистку, ее можно привести в порядок в домашних условиях подручными средствами.
Как почистить пальто
Как почистить пальто / Фото: Коллаж: Сегодня

Любимое пальто загрязнилось, а нести его в химчистку нет желания или средств? Попробуйте реанимировать одежду дома с помощью простых и дешевых средств .

Для начала осмотрите одежду, изучите этикетку и определите, из какого материала сделано пальто. Если в нем преобладает синтетика, то чистить такую вещь будет легче, чем натуральную.

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Также внимательно прочтите советы от производителя о способе ухода, температуре, возможности стирки и глажки. Правильный уход продлит жизнь одежде .

Как почистить пальто из натуральной ткани: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Убрать ворс

Чтобы очистить пальто от пыли, ворса и другой поверхностной грязи, воспользуйтесь грубой щеткой по направлению ворса. Также пальто можно пропылесосить.

  • Лайфхак 2. Убрать пыль

Более серьезная въевшаяся пыль легко очистится с помощью ржаного хлеба . Расстелите пальто на плоской поверхности и накрошите мякиш черного хлеба. А затем перекатывайте крошки по ткани пальто, пока из них не образуются шарики. Остатки хлеба уберите щеткой.

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  • Лайфхак 3. Соскоблить грязь

Часто для удаления нежирного пятна от земли или пыли, достаточно высушить пальто и аккуратно счистить грязь щеткой.

  • Лайфхак 4. Очистить пятна

Пятна на пальто можно убрать без глобальной стирки. Растворите в теплой воде немного мыла или моющего средства , обмокните в него губку и смочите загрязнения на одежде. Оставьте на 5-10 минут, а затем протрите чистой влажной губкой, чтобы снять остатки средства.

  • Лайфхак 5. Удалить запах пота

Чтобы избавиться от пота, вам понадобятся ватные диски, мыло и аммиак . Сначала увлажните пятно тампоном, пропитанным мыльным раствором, а затем обработайте тампоном с аммиаком. В конце протрите вещь влажной тканью.

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Смотрите видео, как подарить вторую жизнь ненужным вещам:

Ранее мы рассказывали, как снять катышки с одежды.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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