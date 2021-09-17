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Как убрать следы утюга на ткани

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 сентября, 11:05
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Темное пятно можно попытаться удалить, если от утюга не появилась дырка. Для этого есть разные способы и подручные средства.
Как удалить пропалины от утюга
Как удалить пропалины от утюга / Фото: Коллаж: Сегодня

Гладите белье, и вдруг на вещи отпечатался характерный темный след от утюга? Ситуация неприятная, особенно если это любимая блузка, рубашка или брюки. Но можно попробовать исправить ее, если вы не пропалили ткань окончательно.

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Такие подпалины от утюга могут возникнуть из-за того, что вы выбрали неправильный температурный режим, и для ткани он слишком высокий. Есть несколько лайфхаков, которые помогут осветлить или вообще убрать это пятно.

Увы, если утюг окончательно испортил ткань, и на ней появилась дырка, такой дефект можно только заштопать, наложив декоративную латку. Или же использовать вещь как-то по-другому.

Как удалить следы от утюга: лайфхаки

  • Лайфхак 1. С помощью перекиси

Как убрать следы утюга
Как убрать следы утюга / Фото: Pinterest

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Возьмите полстакана воды, влейте 1 ч. ложку перекиси водорода и несколько капель 10%-го нашатырного спирта. Обильно обработайте раствором пятна на на туральной или синтетической ткани , а затем прополощите вещь в прохладной воде.

  • Лайфхак 2. Столовым уксусом

Как убрать следы утюга
Как убрать следы утюга / Фото: Pinterest

Такой способ подходит для темных натуральных тканей, а также синтетики . 9%-й уксус разведите в воде из расчета 1:4, смочите в растворе проутюжку, включите утюг в режим отпаривания и прогладьте через нее испорченную ткань. Проверьте: если после высыхания пятно осталось, повторите процедуру.

  • Лайфхак 3. С помощью борной кислоты
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Как убрать следы утюга
Как убрать следы утюга / Фото: Pinterest

Этот способ используют для реанимации натуральных светлых тканей . Обильно смочите ватный спонж или салфетку в растворе борной кислоты и обработайте темный участок ткани. Когда пятно исчезнет, постирайте вещь обычным способом.

  • Лайфхак 4. Лимонный сок

Как убрать следы утюга
Как убрать следы утюга / Фото: Unsplash

Лимон известен своим свойством осветлять и также может спасти светлую ткань . Смешайте 1-2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока с мелкой поваренной солью до однородности и нанесите эту кашицу на испорченное утюгом место. Подержите несколько минут, а затем тщательно прополощите ткань.

  • Лайфхак 5. Стирка хозяйственным мылом

Как убрать следы утюга
Как убрать следы утюга / Фото: Depositphotos

Подойдет для светлых, цветных и темных вещей . Щедро намыльте ткань хозяйственным мылом, оставьте в замоченном состоянии на несколько минут, а затем прополощите. Другой вариант: смочить в мыльном растворе проутюжку, через нее прогладить пятно и оставить до высыхания.

  • Лайфхак 6. С помощью пищевой соды

Как убрать следы утюга
Как убрать следы утюга / Фото: Pinterest

Этот способ подойдет для деликатной шелковой ткани . Смешайте соду с водой до консистенции кашицы и нанесите смесь тонким слоем на пятно. Оставьте высыхать, а затем аккуратно сотрите соду мягкой губкой.

Смотрите видео, как подарить вторую жизнь ненужным вещам:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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