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1 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 августа, 07:25
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День железнодорожника, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, День инкассатора – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 1 августа.
1 августа: какой сегодня праздник
1 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 1 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 1 августа

  • Международный день железнодорожника – празднуется в первое воскресенье августа в постсоветских и других странах.
  • День Воздушных сил Вооруженных сил Украины – праздник учрежден в 2007 году и отмечается в первое воскресенье августа.
  • День инкассатора – отмечают люди, чья профессия связана с ответственной перевозкой денег и ценностей.
  • Всемирный день борьбы с раком легкого (World lung cancer day) проводится ежегодно 1 августа с целью повысить уровень осведомленности людей о заболевании, факторах риска, способах диагностики, профилактики и лечения.
  • Всемирная неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week) – ежегодно проводится с 1 по 7 августа по инициативе ВОЗ с целью поощрения и поддержки грудного вскармливания.
  • День эмансипации – празднуют Ямайка, Барбадос, Бермуды, Гайана, Тринидад и Тобаго по случаю принятия Закона о ликвидации рабства в Британской империи 1833 года.

Именинники 1 августа

День ангела сегодня отмечают: Григорий, Дмитрий, Евгения, Евфросиния, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

Какой сегодня церковный праздник

1 августа в православной церкви настает 6-е воскресенье после Пятидесятницы. Чтится память святых отцов шести Вселенских соборов, преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого, преподобного Дия, преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах, блаженного Стефана и матери его Милицы, Сербских. Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

В народе 1 августа отмечался Макринин день. Считалось, что это самый мокрый день в году, на который также приходится завершение лета.

Приметы на 1 августа

  • насколько мокрая Мокрина, настолько дождливой будет осень;
  • дождь на Мокрину – к богатому урожаю;
  • на Мокрину сыро, будет много орехов;
  • оводы на Мокрину кусают в последний раз.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 августа

  • 1774 – открыт химический элемент кислород.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны в Польше началось Варшавское восстание.
  • 1965 – впервые прозвучала песня Пола Маккартни Yesterday.
  • 1981 – день рождения музыкального телеканала MTV.

Кто родился 1 августа

  • 1818 – Мария Митчелл, американская женщина-астроном, открывшая одноименную комету.
  • 1936 – Ив Сен-Лоран, французский модельер.
  • 1942 – Джерри Гарсия, американский рок-музыкант, фронтмен группы Grateful Dead.

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Ранее мы рассказывали, когда будут летние Спасы в 2021 году в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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