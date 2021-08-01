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1 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 серпня, 07:25
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День залізничника, День Повітряних сил Збройних сил України, День інкасатора – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 1 серпня.
1 серпня: яке сьогодні свято
1 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 1 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 1 серпня

  • Міжнародний день залізничника – святкується в першу неділю серпня у пострадянських та інших країнах.
  • День Повітряних сил Збройних сил України – свято засноване в 2007 році і відзначається у першу неділю серпня.
  • День інкасатора – відзначають люди, чия професія пов'язана з відповідальною перевезенням грошей і цінностей.
  • Всесвітній день боротьби з раком легенів (World lung cancer day) проводиться щорічно 1 серпня з метою підвищити рівень обізнаності людей про захворювання, фактори ризику, способи діагностики, профілактики та лікування.
  • Всесвітній тиждень грудного вигодовування (World Breastfeeding Week) – щорічно проводиться з 1 по 7 серпня з ініціативи ВООЗ з метою заохочення і підтримки грудного вигодовування.
  • День емансипації – святкують Ямайка, Барбадос, Бермудські острови, Гайана, Тринідад і Тобаго з нагоди прийняття Закону про ліквідацію рабства в Британській імперії 1833 року.

Іменинники 1 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Дмитро, Євгенія, Єфросинія, Митрофан, Роман, Серафім, Степан, Тихон.

Яке сьогодні церковне свято

1 серпня в православній церкві настає 6-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам’ять святих отців шістьох Вселенських соборів, преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, преподобного Дія, преподобного Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах, блаженного Стефана і матері його Милици, Сербських. Знайдення мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця.

У народі 1 серпня відзначався Макринин день. Вважалося, що це найбільш мокрий день у році, на який також припадає завершення літа.

Прикмети на 1 серпня

  • наскільки мокра Мокрина, настільки дощовою буде осінь;
  • дощ на Мокрину – до багатого врожаю;
  • на Мокрину сиро, буде багато горіхів;
  • оводи на Мокрину кусають востаннє.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 серпня

  • 1774 – відкрито хімічний елемент кисень.
  • 1944 – під час Другої світової війни у Польщі почалося Варшавське повстання.
  • 1965 – вперше прозвучала пісня Пола Маккартні Yesterday.
  • 1981 – день народження музичного телеканалу MTV.

Хто народився 1 серпня

  • 1818 – Марія Мітчелл, американська жінка-астроном, що відкрила однойменну комету.
  • 1936 – Ів Сен-Лоран, французький модельєр.
  • 1942 – Джеррі Гарсія, американський рок-музикант, фронтмен групи Grateful Dead.

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми розповідали, коли будуть літні Спаси у 2021 році в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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