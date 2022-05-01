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1 мая 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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1 мая, 15:51
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Международный день труда, День ландыша, протесты в США, свадьба Элвиса, поднятие украинского флага диссидентами и еще много интересных событий, которые произошли в этот день в истории
Что интересного произошло 1-го мая в истории?
Что интересного произошло 1-го мая в истории? / Фото: unsplash.com

Сегодня, 1 Мая украинцы отмечают День труда, выбирая лучшие поздравления, картинки и открытки, которые стоит отправить родным и близким для поддержания боевого духа. Празднование является знаком памяти, когда 1 мая 1886 года рабочие в Чикаго вышли на протесты, требуя внедрения восьмичасового рабочего дня.

Рассказываем, какой народный и православный праздник празднуют украинцы 1 мая 2022 года, кто отмечает свои именины, а также какие международные, национальные и государственные праздники, важные события произошли в истории в этот день.

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Какой сегодня день, 1 мая

  • Международный день труда – празднуется в 143 странах мира.
  • Международный день подсолнуха.
  • День защиты носорога.
  • День глобальной любви.
  • В США сегодня также отмечают День лояльности, День детского здравоохранения и День права.
  • На Гавайских островах — День Леи — праздник гавайских танцев.
  • Во Франции празднуют День ландыша (Le jour du Muguet). Впервые его стали отмечать в 1561 году. Тогда король Карл IX по поводу начала весны подарил всем придворным дамам букеты модного в то время ландыша. Сегодня в этот день принято дарить друг другу букетики ландыша. Считается, что эти цветы приносят счастье.

Именинники 1 мая

День ангела сегодня отмечают: Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 мая:

  • 1776 — Адам Вайсгаупт основал в Баварии тайное общество иллюминатов.
  • 1884 — в Чикаго начато строительство 10-этажного дома — первого небоскрёба.
  • 1886 — забастовка в США, в результате которой погибли 3 и были казнены 4 рабочих. В память об этих событиях было принято отмечать 1 мая Международным днем труда.
  • 1943 — немецкие нацисты совершают массовое убийство 9000 евреев из гетто в г. Броды во Львовской области.
  • 1966 — студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства флаг Украины.
  • 1967 — свадьба Элвиса и Присциллы Пресли.
  • 1999 — на телеканале Nickelodeon вышла первая серия мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".
  • 2009 — В Швеции легализованы однополые браки.

Кто родился 1 мая

1982 — британский актёр Джейми Дорнан.

Вам интересно будет узнать, какие выходные и праздники в мае-2022 в Украине.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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