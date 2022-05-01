1 мая 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

Сегодня, 1 Мая украинцы отмечают День труда, выбирая лучшие поздравления, картинки и открытки, которые стоит отправить родным и близким для поддержания боевого духа. Празднование является знаком памяти, когда 1 мая 1886 года рабочие в Чикаго вышли на протесты, требуя внедрения восьмичасового рабочего дня.
Рассказываем, какой народный и православный праздник празднуют украинцы 1 мая 2022 года, кто отмечает свои именины, а также какие международные, национальные и государственные праздники, важные события произошли в истории в этот день.
Какой сегодня день, 1 мая
- Международный день труда – празднуется в 143 странах мира.
- Международный день подсолнуха.
- День защиты носорога.
- День глобальной любви.
- В США сегодня также отмечают День лояльности, День детского здравоохранения и День права.
- На Гавайских островах — День Леи — праздник гавайских танцев.
- Во Франции празднуют День ландыша (Le jour du Muguet). Впервые его стали отмечать в 1561 году. Тогда король Карл IX по поводу начала весны подарил всем придворным дамам букеты модного в то время ландыша. Сегодня в этот день принято дарить друг другу букетики ландыша. Считается, что эти цветы приносят счастье.
Именинники 1 мая
День ангела сегодня отмечают: Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.
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Интересные и важные события в Украине и мире 1 мая:
- 1776 — Адам Вайсгаупт основал в Баварии тайное общество иллюминатов.
- 1884 — в Чикаго начато строительство 10-этажного дома — первого небоскрёба.
- 1886 — забастовка в США, в результате которой погибли 3 и были казнены 4 рабочих. В память об этих событиях было принято отмечать 1 мая Международным днем труда.
- 1943 — немецкие нацисты совершают массовое убийство 9000 евреев из гетто в г. Броды во Львовской области.
- 1966 — студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства флаг Украины.
- 1967 — свадьба Элвиса и Присциллы Пресли.
- 1999 — на телеканале Nickelodeon вышла первая серия мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".
- 2009 — В Швеции легализованы однополые браки.
Кто родился 1 мая
1982 — британский актёр Джейми Дорнан.
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