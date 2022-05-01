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1 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 мая, 15:35
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Сегодня важный поминальный день, во Франции – День ландышей, а огородникам и работам на земле будет способствовать святой Кузьма
Праздники и приметы 1 мая
Праздники и приметы 1 мая / Фото: ANTONI SHKRABA/pexels.com

Сегодня начинаются одни из главных поминальных дней года, которые закончатся во вторник, 3 мая, с Радоницей. А в церковном календаре – День святого Кузьмы. Ну и именно с этого дня стартует сезон пикников.

Узнаем, о важных событиях и праздников этого дня, о том, у кого сегодня именины, и приметах.

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Поминальное воскресенье

Радоница – поминальный день после Пасхи, в 2022 году он будет 3 мая
Радоница – поминальный день после Пасхи, в 2022 году он будет 3 мая / Фото: Unsplash

Оно всегда в первое воскресенье после Пасхи. Люди вспоминают своих близких, готовят на стол традиционные для этого дня блюда. В том числе, пекут паски и красят яйца.

Следующий важный поминальный день в этом месяце – Радоница, она будет во вторник, 3 мая.

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Церковный календарь

1 мая – День святого Кузьмы, удачный день для огородников
1 мая – День святого Кузьмы, удачный день для огородников / Фото: Unsplash

Сегодня День святого Кузьмы. Также его называют Кузьмой огородником. Ведь именно в этот день начинали сеять и сажать растения.

Считается, что все посаженное в этот день обязательно будет хорошо расти и даст прекрасный урожай.

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Что нельзя делать в этот день

  • Не рекомендуется делать новую прическу, маникюр, менять цвет волос и проводить косметические процедуры. Как говорят, это может вызвать проблемы с памятью, так что займитесь внешностью в другой день.
  • Не выясняйте в этот день отношения, старайтесь не ссориться.
  • Старайтесь отгонять от себя негативные мысли, не раздражаться, даже если вас обижают.
  • Запрещены азартные игры. В этот день мало кому может повезти.
  • Не проводите много времени в кровати, вы можете проспать свою удачу.

Именины 1 мая

Сегодня это Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.

Приметы 1 мая

  • Погода переменчива – лето будет сухим и жарким.
  • Если в первый день мая будет тепло, то в последний – прохладно.
  • Пойдет даже самый маленький дождь – будет хороший урожай.

Праздники в Украине и мире 1 мая

Кроме Международного дня труда, во Франции сегодня День ландышей, в США – День детского здравоохранения.

Интересные события в этот день

В этот день, в 1984 году, был выпущен первый комикс про Черепашек-ниндзя, вскоре он превратится в популярный мультипликационный сериал.

А в 2004 году ряд европейский стран, среди которых Латвия, Литва, Словакия, Эстония, вошли в состав Европейского союза.

И, наконец, сегодня Глобальный день любви, который посвящен самым разным проявлением заботы к планете, любви к друг другу, к свободе.

Полный гороскоп на неделю, 2-8 мая, для всех знаков зодиака найдете в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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