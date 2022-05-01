1 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня начинаются одни из главных поминальных дней года, которые закончатся во вторник, 3 мая, с Радоницей. А в церковном календаре – День святого Кузьмы. Ну и именно с этого дня стартует сезон пикников.
Узнаем, о важных событиях и праздников этого дня, о том, у кого сегодня именины, и приметах.
Поминальное воскресенье
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Оно всегда в первое воскресенье после Пасхи. Люди вспоминают своих близких, готовят на стол традиционные для этого дня блюда. В том числе, пекут паски и красят яйца.
Следующий важный поминальный день в этом месяце – Радоница, она будет во вторник, 3 мая.
Церковный календарь
Сегодня День святого Кузьмы. Также его называют Кузьмой огородником. Ведь именно в этот день начинали сеять и сажать растения.
Считается, что все посаженное в этот день обязательно будет хорошо расти и даст прекрасный урожай.
Что нельзя делать в этот день
- Не рекомендуется делать новую прическу, маникюр, менять цвет волос и проводить косметические процедуры. Как говорят, это может вызвать проблемы с памятью, так что займитесь внешностью в другой день.
- Не выясняйте в этот день отношения, старайтесь не ссориться.
- Старайтесь отгонять от себя негативные мысли, не раздражаться, даже если вас обижают.
- Запрещены азартные игры. В этот день мало кому может повезти.
- Не проводите много времени в кровати, вы можете проспать свою удачу.
Именины 1 мая
Сегодня это Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.
Приметы 1 мая
- Погода переменчива – лето будет сухим и жарким.
- Если в первый день мая будет тепло, то в последний – прохладно.
- Пойдет даже самый маленький дождь – будет хороший урожай.
Праздники в Украине и мире 1 мая
Кроме Международного дня труда, во Франции сегодня День ландышей, в США – День детского здравоохранения.
Интересные события в этот день
В этот день, в 1984 году, был выпущен первый комикс про Черепашек-ниндзя, вскоре он превратится в популярный мультипликационный сериал.
А в 2004 году ряд европейский стран, среди которых Латвия, Литва, Словакия, Эстония, вошли в состав Европейского союза.
И, наконец, сегодня Глобальный день любви, который посвящен самым разным проявлением заботы к планете, любви к друг другу, к свободе.
Полный гороскоп на неделю, 2-8 мая, для всех знаков зодиака найдете в этом материале.