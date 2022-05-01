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1 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 травня, 15:35
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Сьогодні важливий поминальний день, у Франції – День конвалії, а городникам та роботам на землі сприятиме святий Кузьма
Свята та прикмети 1 травня
Свята та прикмети 1 травня / Фото: ANTONI SHKRABA/pexels.com

Сьогодні починаються одні з головних поминальних днів року, які закінчаться у вівторок, 3 травня, з Радоницею. А в церковному календарі – День святого Кузьми. І саме з цього дня стартує сезон пікніків.

Дізнаємося, про важливі події та свят цього дня, про те, у кого сьогодні іменини, та прикмети.

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Поминальна неділя

Радониця – поминальний день після Великодня, 2022 року він буде 3 травня
Радониця – поминальний день після Великодня, 2022 року він буде 3 травня / Фото: Unsplash

Вона завжди першої неділі після Великодня. Люди згадують своїх близьких, готують на стіл традиційні для цього дня страви. Зокрема, печуть паски та фарбують яйця.

Наступний важливий поминальний день цього місяця – Радониця – вона буде у вівторок, 3 травня.

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Церковний календар

1 травня – День святого Кузьми, вдалий день для городників
1 травня – День святого Кузьми, вдалий день для городників / Фото: Unsplash

Сьогодні День святого Кузьми. Також його називають Кузьмою городником. Адже саме цього дня починали сіяти та садити рослини.

Вважається, що все посаджене цього дня обов'язково добре вродить та дасть чудовий урожай.

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Що не можна робити цього дня

  • Не рекомендується робити нову зачіску, манікюр, змінювати колір волосся та проводити косметичні процедури. Як кажуть, це може спричинити проблеми з пам'яттю, тому займіться зовнішністю іншого дня.
  • Не з'ясовуйте цього дня стосунки, намагайтеся не сваритися.
  • Намагайтеся відганяти від себе негативні думки, не дратуватися, навіть якщо вас ображають.
  • Заборонені азартні ігри. Цього дня мало кому може поталанити.
  • Не проводьте багато часу в ліжку, ви можете проспати свій успіх.

Іменини 1 травня

Сьогодні це Антон, Василь, Віктор, Григорій, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло.

Прикмети 1 травня

  • Погода мінлива – літо буде сухим та спекотним.
  • Якщо першого дня травня буде тепло, то останнього – прохолодно.
  • Піде навіть найменший дощ – буде добрий урожай.

Свята в Україні та світі 1 травня

Крім Міжнародного дня праці, у Франції сьогодні День конвалії, в США – День дитячої охорони здоров'я.

Цікаві події цього дня

Цього дня, 1984 року, був випущений перший комікс про Черепашок-ніндзя, невдовзі він перетвориться на популярний мультиплікаційний серіял.

А у 2004 році низка європейських країн, серед яких Латвія, Литва, Словаччина, Естонія, увійшли до складу Європейського союзу.

І, нарешті, сьогодні Глобальний день кохання, який присвячений найрізноманітнішим проявом турботи до планети, любові одне до одного, до свободи.

Повний гороскоп на тиждень, 2-8 травня, для всіх знаків зодіаку знайдете у цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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