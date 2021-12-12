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12 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
12 декабря, 07:25
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Международный день нейтралитета – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 12 декабря
12 декабря: какой сегодня праздник
12 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 12 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 12 декабря

  • Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality) – проводится под эгидой ООН с 2017 года в честь Международной конференции 2015 года, посвященной политике нейтралитета с целью неучастия стран в войне и отказа от участия в военных блоках в мирный период времени.
  • Международный день охвата услугами здравоохранения (International Universal Health Coverage Day) – был организован по инициативе ООН и ВОЗ в 2017 году с целью достичь такого уровня развития, при котором качественные медицинские услуги стали бы доступны людям, независимо от социального статуса и положения.
  • День Сухопутных войск Украины – очередной профессиональный праздник военных, который ежегодно отмечается 12 декабря, был установлен президентским указом в 1997 году.
  • День благотворительности – в Украине с 2007 года во второе воскресенье декабря ежегодно отмечается национальный праздник, посвященный людям, которые занимаются бескорыстной благотворительной деятельностью.

Именинники 12 декабря

День ангела сегодня отмечают: Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

В 2021 году западные христиане 12 декабря отмечают третье воскресенье Адвента – это время ожидания Рождества Христова.

12 декабря в православной церкви чтится память мученика Парамона и с ним 370 мучеников, мученика Филумена, преподобного Акакия Синайского, преподобного Нектария Киево-Печерского, в Ближних пещерах, священномученика Авива, епископа Некресского.

Народный праздник

В народе 12 декабря почитался Парамон Зимоуказатель. Как понятно из названия, в это время люди пытались предугадать, какой будет зима. Если снег уже выпал, то на Парамона очищали от него крыши. Только важно было это делать веником, а не лопатой – тогда крыша не прохудится.

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Приметы на 12 декабря

  • метет снег на Парамона – будет мести до Николы Зимнего, 19 декабря;
  • если на Парамона утро красное – быть декабрю студеному и ясному;
  • день без снега – не быть хлебу;
  • дым поднимается вверх – день будет морозным.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 декабря

  • 1674 – в Киево-Печерской типографии издан первый краткий очерк истории Украины "Синопсис".
  • 1818 – в Полтаве открыт Институт благородных девиц.
  • 1990 – Софийский собор и Киево-Печерская лавра внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как первый украинский объект.

Кто родился 12 декабря

  • 1761 – Мария Тюссо, скульптор, основательница лондонского музея восковых фигур мадам Тюссо.
  • 1915 – Фрэнк Синатра, американский певец, актер.
  • 1925 – Владимир Шаинский, известный советский композитор.
  • 1928 – Леонид Быков, украинский советский кинорежиссер, сценарист, актер.
  • 1929 – Джон Осборн, английский драматург и сценарист.
  • 1941 – Виталий Соломин, советский и российский актер театра и кино.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

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Ольга Козачок
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