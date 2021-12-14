14 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День ликвидатора последствий на Чернобыльской АЭС – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 декабря.

14 декабря: какой сегодня день / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 14 декабря

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – был утвержден в 2006 году и приурочен к окончанию строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

– был утвержден в 2006 году и приурочен к окончанию строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Международный день обезьян (Monkey Day) – экологический праздник, появившийся в 2000 году и призванный обратить внимание людей на проблемы приматов.

Именинники 14 декабря

День ангела сегодня отмечают: Дмитрий, Наум, Порфирий.

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Какой сегодня церковный праздник

14 декабря в православной церкви чтится память пророка Наума, праведного Филарета Милостивого, мученика Анании Персянина.

Народный праздник

В народе 14 декабря отмечался Наумов день. Святой Наум издавна считался покровителем наук и грамоты, в своих молитвах люди просили его о наставлении на ум, избавлении от лени и подсказки в принятии верного решения. Обычно в день святого Наума отдавали детей в ученье приходским дьякам, а также служили молебен в церкви и просили благословения на учебу.

Приметы на 14 декабря

звезды ярко блестят – к скорой вьюге;

святой Наум острит ум;

ни в коем случае нельзя есть во время чтения, иначе ум заестся;

в Наумов день нельзя оставлять открытыми книги, а то все знания выветрятся.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 декабря

1911 – экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

1918 – свергнут гетман Украины Петр Скоропадский.

1962 – американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" стала первым аппаратом, который долетел до Венеры.

1986 – завершено строительство объекта "Укрытие" над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

1994 – первым опытом непосредственного спутникового вещания стала экспериментальная трансляция с территории Украины Международного "Славянского канала".

2004 – на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо.

Кто родился 14 декабря

1503 – Нострадамус, французский врач, алхимик, поэт, астролог, предсказатель.

1883 – Морихэй Уэсиба, японский мастер боевых искусств, основатель школы айкидо.

1928 – Николай Серебряков, советский и российский режиссер-мультипликатор.

1949 – Клифф Уильямс, британский музыкант, бас-гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

1971 – Микаэла Уоткинс, американская комедийная актриса.

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