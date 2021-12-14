14 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День ліквідатора наслідків на Чорнобильській АЕС – які ще значущі дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 14 грудня.

14 грудня: який сьогодні день / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 14 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 14 грудня

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – був затверджений 2006 року та приурочений до закінчення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

– був затверджений 2006 року та приурочений до закінчення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Міжнародний день мавп (Monkey Day) – екологічне свято, яке з'явилося 2000 року і покликане звернути увагу людей на проблеми приматів.

Іменинники 14 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Наум, Порфирій.

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Яке сьогодні церковне свято

14 грудня у православній церкві вшановується пам'ять пророка Наума, праведного Філарета Милостивого, мученика Ананії Персянина.

Народне свято

У народі 14 грудня відзначався Наумів день. Святий Наум здавна вважався покровителем наук і грамоти, у своїх молитвах люди просили його про настанову на розум, позбавлення лінощів і підказки у прийнятті вірного рішення. Зазвичай у день святого Наума віддавали дітей на навчання парафіяльним дякам, а також служили молебень у церкві та просили благословення на навчання.

Прикмети на 14 грудня

зірки яскраво блищать – до швидкої завірюхи;

святий Наум гострить розум;

у жодному разі не можна їсти під час читання, інакше розум заїсться;

на Наумів день не можна залишати відкритими книги, бо всі знання вивітряться.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 14 грудня

1911 – експедиція Руаля Амундсена вперше досягла Південного полюса.

1918 – скинуто гетьмана України Петра Скоропадського.

1962 – американська автоматична міжпланетна станція "Марінер-2" стала першим апаратом, який долетів до Венери.

1986 – завершено будівництво об'єкту "Укриття" над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

1994 – першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення стала експериментальна трансляція з території України Міжнародного "Слов'янського каналу".

2004 – на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо.

Хто народився 14 грудня

1503 – Нострадамус, французький лікар, алхімік, поет, астролог, провісник.

1883 – Моріхей Уесіба, японський майстер бойових мистецтв, засновник школи айкідо.

1928 – Микола Серебряков, радянський і російський режисер-мультиплікатор.

1949 – Кліфф Вільямс, британський музикант, бас-гітарист австралійського рок-гурту AC/DC.

1971 – Мікаела Воткінс, американська комедійна актриса.

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