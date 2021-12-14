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14 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
14 грудня, 07:25
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День ліквідатора наслідків на Чорнобильській АЕС – які ще значущі дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 14 грудня.
14 грудня: який сьогодні день
14 грудня: який сьогодні день / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 14 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 14 грудня

  • День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – був затверджений 2006 року та приурочений до закінчення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.
  • Міжнародний день мавп (Monkey Day) – екологічне свято, яке з'явилося 2000 року і покликане звернути увагу людей на проблеми приматів.

Іменинники 14 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Наум, Порфирій.

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Яке сьогодні церковне свято

14 грудня у православній церкві вшановується пам'ять пророка Наума, праведного Філарета Милостивого, мученика Ананії Персянина.

Народне свято

У народі 14 грудня відзначався Наумів день. Святий Наум здавна вважався покровителем наук і грамоти, у своїх молитвах люди просили його про настанову на розум, позбавлення лінощів і підказки у прийнятті вірного рішення. Зазвичай у день святого Наума віддавали дітей на навчання парафіяльним дякам, а також служили молебень у церкві та просили благословення на навчання.

Прикмети на 14 грудня

  • зірки яскраво блищать – до швидкої завірюхи;
  • святий Наум гострить розум;
  • у жодному разі не можна їсти під час читання, інакше розум заїсться;
  • на Наумів день не можна залишати відкритими книги, бо всі знання вивітряться.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 14 грудня

  • 1911 – експедиція Руаля Амундсена вперше досягла Південного полюса.
  • 1918 – скинуто гетьмана України Петра Скоропадського.
  • 1962 – американська автоматична міжпланетна станція "Марінер-2" стала першим апаратом, який долетів до Венери.
  • 1986 – завершено будівництво об'єкту "Укриття" над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.
  • 1994 – першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення стала експериментальна трансляція з території України Міжнародного "Слов'янського каналу".
  • 2004 – на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо.

Хто народився 14 грудня

  • 1503 – Нострадамус, французький лікар, алхімік, поет, астролог, провісник.
  • 1883 – Моріхей Уесіба, японський майстер бойових мистецтв, засновник школи айкідо.
  • 1928 – Микола Серебряков, радянський і російський режисер-мультиплікатор.
  • 1949 – Кліфф Вільямс, британський музикант, бас-гітарист австралійського рок-гурту AC/DC.
  • 1971 – Мікаела Воткінс, американська комедійна актриса.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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