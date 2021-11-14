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14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
14 ноября, 07:25
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День борьбы против диабета, День логопеда, День виноградаря и винодела Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 ноября.
14 ноября: какой сегодня праздник
14 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 14 ноября

  • Всемирный день борьбы против диабета (World Diabetes Day) проводится с 1991 года под эгидой Международной диабетической федерацией, ВОЗ и ООН в день рождения врача Фредерика Бантинга, открывшего инсулин.
  • Международный день логопеда – профессиональный праздник специалистов, исправляющих дефекты речи, проводится с 2004 года с целью повышения осведомленности людей о доступных и эффективных методах коррекции речи.
  • День виноградаря и винодела Украины – молодой государственный профессиональный праздник виноделов, который был учрежден президентом Украины в сентябре 2020 года и отмечается во второе воскресенье ноября.

Именинники 14 ноября

День ангела сегодня отмечают: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

14 ноября в православной церкви чтится память бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии, священномучеников Иоанна, епископа, и Иакова, пресвитера, пострадавших в Персии, мучениц Кириены и Юлиании, мученика Ерминингельда, царевича Готфского, мучеников Кесария, Дасия и с ними пятерых.

Народный праздник

В народе 14 ноября отмечались Кузьминки в честь Космы и Дамиана, которых считали покровителями всех ремесленников, в частности кузнецов, а еще мастериц, рукодельниц и домашнего очага. В этот период люди прощались с осенью, занимались домашней работой: пряли, ткали, а молодежь в эти дни устраивала посиделки.

Приметы на 14 ноября

  • Кузьминки – осени поминки;
  • хорошая погода обещает мягкую зиму;
  • если на Кузьминки шел снег – весной реки сильно разливались;
  • на деревьях еще оставались листья – зима будет морозной.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 ноября

  • 1805 – Фанни Мендельсон, немецкая певица, пианистка и композитор, наиболее известная из женщин-композиторов XIX в.
  • 1908 – Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.
  • 1918 – создана Директория Украинской Народной Республики, а также основана Украинская Академия наук.
  • 1925 – В Париже открылась выставка искусства сюрреалистов, включающая работы Макса Эрнста, Мана Рэя, Джоан Миро и Пабло Пикассо.
  • 1994 – Открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.

Кто родился 14 ноября

  • 1840 – Клод Моне, французский живописец, основоположник импрессионизма.
  • 1889 – Джавахарлал Неру, лидер национально-освободительного движения в Индии.
  • 1907 – Астрид Линдгрен, шведская детская писательница, автор книг о Карлсоне, Пеппи Длинныйчулок.
  • 1912 – Андрей Малышко, украинский поэт, переводчик.
  • 1924 – Леонид Коган, украинский советский скрипач, педагог.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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