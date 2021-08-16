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16 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 августа, 07:25
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День памяти Элвиса Пресли, День мужской красоты, день святого Исаакия – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 16 августа.
16 августа: какой сегодня день
16 августа: какой сегодня день / Фото: Pixabay

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 16 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 16 августа

  • День возрождения Доминиканской Республики имеет статус официального праздника и является нерабочим днем.
  • День независимости празднует Кипр.
  • Праздник воздушно-десантных войск США – в Америке сегодня отмечается профессиональный день ВДВ.
  • День памяти Элвиса Пресли чтут поклонники таланта короля рок-н-ролла в день его смерти в 1977 году.
  • День мужской красоты , который также именуется День ухода за собой для мужчин.

Именинники 16 августа

День ангела сегодня отмечают: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

Какой сегодня церковный праздник

16 августа в православной церкви наступает 9-я неделя после Пятидесятницы. Чтится память преподобных Исаакия, Далмата и Фауста, мученика Раждена, перса, преподобного Космы отшельника.

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В народе 16 августа почитался Исаакий Малинник, потому что как раз в этот период полным ходом шла заготовка малины на зиму. А еще этот день считался одним из самых ветреных в году.

Приметы на 16 августа

  • если в этот день бушуют ветра, будет суровая зима;
  • каков Малинник – таков и октябрь;
  • на Исаакия пора малину собирать.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 августа

  • 1930 – день рождения первого звукового цветного мультфильма.
  • 1945 – между СССР и Польшей был подписан договор о советско-польской границе.
  • 1960 – день основания Международной академии астронавтики (IAA).
  • 1976 – прошла премьера комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Кто родился 16 августа

  • 1902 – Юрий Рерих, русский востоковед, филолог, путешественник.
  • 1929 – Билл Эванс, американский джазовый пианист, композитор.
  • 1934 – Пьер Ришар, французский актер-комик.
  • 1954 – Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер, сценарист.
  • 1958 – Мадонна, американская певица, актриса.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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