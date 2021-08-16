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16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 серпня, 07:25
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День пам'яті Елвіса Преслі, День чоловічої краси, день святого Ісаакія – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 16 серпня.
16 серпня: який сьогодні день
16 серпня: який сьогодні день / Фото: Pixabay

Life Сьогодні пишуть, яке народний і православне свято в українців 16 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Якщо ви в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято, 16 серпня

  • День відродження Домініканської Республіки має статус офіційного свята і є неробочим днем.
  • День Незалежності святкує Кіпр.
  • Свято повітряно-десантних військ США – в Америці сьогодні відзначається професійний день ВДВ.
  • День пам'яті Елвіса Преслі почитають шанувальники таланту короля рок-н-ролу в день його смерті у 1977 році.
  • День чоловічої краси , який також називається День догляду за собою для чоловіків.

Іменинники 16 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Вячеслав, Іван, Кузьма, Микола.

Яке сьогодні церковне свято

16 серпня в православній церкві настає 9-й тиждень після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять преподобних Ісаакія, Далмата і Фауста, мученика Раждена, перса, преподобного Косми відлюдника.

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У народі 16 серпня шанувався Ісаакий Малинник, тому що саме в цей період повним ходом йшла заготівля малини на зиму. А ще цей день вважався одним із найбільш вітряних у році.

Прикмети на 16 серпня

  • якщо в цей день вирують вітри, буде сувора зима;
  • який Малинник – такий і жовтень;
  • на Ісаакія час малину збирати.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 серпня

  • 1930 – день народження першого звукового кольорового мультфільму.
  • 1945 – між СРСР і Польщею було підписано договір про радянсько-польські кордони.
  • 1960 – день заснування Міжнародної академії астронавтики (IAA).
  • 1976 – пройшла прем'єра комедії Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легким паром!"

Хто народився 16 серпня

  • 1902 – Юрій Реріх, російський сходознавець, філолог, мандрівник.
  • 1929 – Білл Еванс, американський джазовий піаніст, композитор.
  • 1934 – П'єр Рішар, французький актор-комік.
  • 1954 – Джеймс Кемерон, американський кінорежисер, сценарист.
  • 1958 – Мадонна, американська співачка, актриса.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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