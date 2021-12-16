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16 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
16 декабря, 07:25
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День рождения Людвига ван Бетховена – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 16 декабря.
16 декабря: какой сегодня праздник
16 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 16 декабря

  • День независимости – празднует Казахстан в честь принятия в 1991 году закона о независимости и государственном суверенитете.
  • День работников МЧС Азербайджана – профессиональный праздник был установлен в 2006 году в годовщину создания в стране Министерства по чрезвычайным ситуациям.
  • День Победы – отмечается в Индии и Бангладеш.

Именинники 16 декабря

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

16 декабря в православной церкви чтится память пророка Софонии, преподобного Феодула Царьградского, преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского.

Народный праздник

В народе 16 декабря почитался Иван Молчальник. В этот день люди размышляли о своих поступках и помыслах. А святому Молчальнику молились молча, слова молитвы произносили про себя, а просили о благоразумии и наставлении на путь истинный.

Приметы на 16 декабря

  • в день Молчальника нельзя ничего говорить и писать без особой необходимости;
  • этот день лучше всего провести в молчании и размышлениях о единстве с собой и миром;
  • кто на Ивана весь день промолчит – весь год будет красноречив;
  • дрова трещат в печи – к скорым морозам;
  • на Молчальника обычно устанавливается тихая погода.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 декабря

  • 1631 – сильное извержение Везувия.
  • 1637 – бой повстанцев под Кумейками с польской армией под предводительством гетмана Войска Запорожского Павла Бута.
  • 1913 – Чарли Чаплин начал съемки в своем первом фильме "Борьба за жизнь".
  • 1941 – в ходе Второй мировой войны фашисты создали Брестское гетто.
  • 1946 – Кристиан Диор открыл дом моды в Париже.
  • 1979 – впервые американский автогонщик Стэн Барретт преодолел звуковой барьер, передвигаясь по земле.

Кто родился 16 декабря

  • 1770 – Людвиг ван Бетховен, известный немецкий композитор.
  • 1775 – Джейн Остин, английская писательница, классик западной литературы.
  • 1776 – Иоганн Вильгельм Риттер, немецкий ученый, открывший ультрафиолетовое излучение.
  • 1883 – Макс Линдер, французский актер-комик, сценарист, режиссер немого кино.
  • 1915 – Георгий Свиридов, русский композитор.
  • 1917 – Артур Кларк, английский ученый и писатель.
  • 1918 – Нина Алисова, украинская актриса театра и кино.
  • 1948 – Юрий Николаев, советский телеведущий, актер.
  • 1982 – Анна Седокова, украинская певица.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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