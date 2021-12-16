16 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 16 декабря
- День независимости – празднует Казахстан в честь принятия в 1991 году закона о независимости и государственном суверенитете.
- День работников МЧС Азербайджана – профессиональный праздник был установлен в 2006 году в годовщину создания в стране Министерства по чрезвычайным ситуациям.
- День Победы – отмечается в Индии и Бангладеш.
Именинники 16 декабря
День ангела сегодня отмечают: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
16 декабря в православной церкви чтится память пророка Софонии, преподобного Феодула Царьградского, преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского.
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Народный праздник
В народе 16 декабря почитался Иван Молчальник. В этот день люди размышляли о своих поступках и помыслах. А святому Молчальнику молились молча, слова молитвы произносили про себя, а просили о благоразумии и наставлении на путь истинный.
Приметы на 16 декабря
- в день Молчальника нельзя ничего говорить и писать без особой необходимости;
- этот день лучше всего провести в молчании и размышлениях о единстве с собой и миром;
- кто на Ивана весь день промолчит – весь год будет красноречив;
- дрова трещат в печи – к скорым морозам;
- на Молчальника обычно устанавливается тихая погода.
Интересные и важные события в Украине и мире 16 декабря
- 1631 – сильное извержение Везувия.
- 1637 – бой повстанцев под Кумейками с польской армией под предводительством гетмана Войска Запорожского Павла Бута.
- 1913 – Чарли Чаплин начал съемки в своем первом фильме "Борьба за жизнь".
- 1941 – в ходе Второй мировой войны фашисты создали Брестское гетто.
- 1946 – Кристиан Диор открыл дом моды в Париже.
- 1979 – впервые американский автогонщик Стэн Барретт преодолел звуковой барьер, передвигаясь по земле.
Кто родился 16 декабря
- 1770 – Людвиг ван Бетховен, известный немецкий композитор.
- 1775 – Джейн Остин, английская писательница, классик западной литературы.
- 1776 – Иоганн Вильгельм Риттер, немецкий ученый, открывший ультрафиолетовое излучение.
- 1883 – Макс Линдер, французский актер-комик, сценарист, режиссер немого кино.
- 1915 – Георгий Свиридов, русский композитор.
- 1917 – Артур Кларк, английский ученый и писатель.
- 1918 – Нина Алисова, украинская актриса театра и кино.
- 1948 – Юрий Николаев, советский телеведущий, актер.
- 1982 – Анна Седокова, украинская певица.
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