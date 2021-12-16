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16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
16 грудня, 07:25
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День народження Людвіга ван Бетховена – які ще значущі дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 16 грудня.
16 грудня: яке сьогодні свято
16 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 16 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 16 грудня

  • День Незалежності – святкує Казахстан на честь прийняття у 1991 році закону про незалежність та державний суверенітет.
  • День працівників МНС Азербайджану – професійне свято було встановлено у 2006 році на річницю створення в країні Міністерства з надзвичайних ситуацій.
  • День Перемоги – відзначається в Індії та Бангладеш.

Іменинники 16 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Гаврило, Георгій, Єфрем, Іван, Микола, Сава, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

16 грудня у православній церкві вшановується пам'ять пророка Софонії, преподобного Феодула Царгородського, преподобного Іоана Мовчальника, колишнього єпископа Колонійського, священномученика Феодора, архієпископа Олександрійського.

Народне свято

У народі 16 грудня вшановувався Іван Мовчальник. Цього дня люди розмірковували про свої вчинки та помисли. А святому Мовчальнику молилися мовчки, слова молитви промовляли про себе, а просили про розсудливість і настанову на правдивий шлях.

Прикмети на 16 грудня

  • у день Мовчальника не можна нічого говорити і писати без потреби;
  • цей день найкраще провести в мовчанні та роздумах про єдність із собою та світом;
  • хто на Івана весь день промовчить – весь рік буде промовистим;
  • дрова тріщать у печі – до швидких морозів;
  • на Мовчальника зазвичай встановлюється тиха погода.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 16 грудня

  • 1631 – сильне виверження Везувію.
  • 1637 – бій повстанців під Кумейками з польською армією на чолі з гетьманом Війська Запорізького Павлом Бутом.
  • 1913 – Чарлі Чаплін розпочав зйомки у своєму першому фільмі "Боротьба за життя".
  • 1941 – під час Другої світової війни фашисти створили Брестське гетто.
  • 1946 – Крістіан Діор відкрив будинок моди у Парижі.
  • 1979 – вперше американський автогонщик Стен Барретт подолав звуковий бар'єр, пересуваючись по землі.

Хто народився 16 грудня

  • 1770 – Людвіг Ван Бетховен, відомий німецький композитор.
  • 1775 – Джейн Остін, англійська письменниця, класик західної літератури.
  • 1776 – Йоган Вільгельм Ріттер, німецький вчений, що відкрив ультрафіолетове випромінювання.
  • 1883 – Макс Ліндер, французький актор-комік, сценарист, режисер німого кіно.
  • 1915 – Георгій Свиридов, російський композитор.
  • 1917 – Артур Кларк, англійський вчений і письменник.
  • 1918 – Ніна Алісова, українська актриса театру та кіно.
  • 1948 – Юрій Ніколаєв, радянський телеведучий, актор.
  • 1982 – Анна Сєдокова, українська співачка.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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