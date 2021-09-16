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16 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 сентября, 07:25
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Международный день охраны озонового слоя, Йом Киппур – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 16 сентября.
16 сентября: какой сегодня праздник
16 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 16 сентября

  • Международный день охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) установлен в память о подписании Монреальского протокола 1987 года о веществах, разрушающих озоновый слой.
  • Йом Киппур или Судный день – десятый день Еврейского нового года, день искупления грехов и Высшего суда, когда верующим, согласно Торе, положено заниматься анализом своих поступков и помыслов.
  • День независимости отмечается в Мексике и Папуа – Новой Гвинее.
  • День матери празднуется в Казахстане.

Именинники 16 сентября

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.

Какой сегодня церковный праздник

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16 сентября в православной церкви чтится память священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и с ним мучеников Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны, девы, и Евфимия, преподобного Феоктиста, сопостника Ефимия Великого, святой Фивы, диакониссы, священномученицы Василисы Никомидийской, священномученика Аристиона, епископа Александрийского, святого Иоаникия, патриарха Сербского. Писидийской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 16 сентября почиталась Домна Доброродная. Обычно в этот день люди наводили порядки в жилищах и устраивали ритуал сожжения ненужных вещей и рухляди вместе с картофельной ботвой. Считалось, что это принесет достаток и богатство на следующий год. А еще это был день раскрытия обманов.

Приметы на 16 сентября

  • хлам, собранный возле двора, сбережет от сглаза;
  • дождь на Домну – осень будет сухой;
  • туманное утро обещает ясный день;
  • мешки из-под картошки надо промыть и просушить – тогда следующий год будет урожайным;
  • на Домну Доброродную побыстрее убирают лен, чтобы дожди не намочили.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 сентября

  • 1620 – первые английские переселенцы (пилигримы) отбыли в Новый свет.
  • 1658 – гетман Войска Запорожского Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор.
  • 1908 – Уильям Дюрант создал компанию General Motors.
  • 1987 – в Монреале подписан Протокол о защите озонового слоя Земли.
  • 1998 – во Франции дебютировал мюзикл "Нотр-Дам де Пари".

Кто родился 16 сентября

  • 1925 – Би Би Кинг, американский гитарист, певец, "король блюза".
  • 1927 – Питер Фальк, американский киноактер, продюсер, режиссер.
  • 1952 – Микки Рурк, американский киноактер.
  • 1956 – Дэвид Копперфильд, американский фокусник-иллюзионист.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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