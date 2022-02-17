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17 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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17 февраля, 07:25
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День кота в Европе, День проявления доброты – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 17 февраля
17 февраля: какой сегодня праздник
17 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 17 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 17 февраля

  • День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day) – ежегодно проводится в мире 17 февраля по инициативе международных благотворительных организаций.
  • День кота в Европе (Cat Day) – неофициальный праздник любителей этих домашних животных, который отмечается в европейских странах с 1992 года по инициативе итальянского журналиста Клауди Ангелетти.

Именинники 17 февраля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

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Какой сегодня церковный праздник

17 февраля в православной церкви чтится память преподобного Исидора Пелусиотского, благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича, Владимирского, преподобного Кирилла Новоозерского, преподобных Аврамия и Коприя Печенежских, Вологодских, мученика Иадора, священномученика Аврамия, епископа Арвильского, преподобного Николая исповедника, Игумена Студийского.

Народный праздник

В народе 17 февраля почитался Никола Студеный. По наблюдению людей, в это время в лесах как раз наступал разгар звериных свадеб. А святого Николая называли покровителем животных и верили, что он знал все об их логовах и повадках.

Приметы на 17 февраля

  • на Николу приходят морозы;
  • Студеный день – снова шубу надень;
  • если еловые ветки гнутся к земле – будет метель;
  • а вот если лиственный лес потемнел – скоро придет оттепель;
  • на Николу без надобности лучше в лес не ходить и не отправляться в дорогу.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 февраля

  • 1944 – в ходе Второй мировой войны закончилась Корсунь-Шевченковская операция.
  • 1947 – радиостанция "Голос Америки" начала вещание на Советский Союз.
  • 1955 – Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов.

Кто родился 17 февраля

  • 1892 – Иосиф Слипый, львовский архиепископ Украинской грекокатолической церкви.
  • 1906 – Агния Барто, советская писательница, автор стихов для детей.
  • 1972 – Билли Джо Армстронг, американский гитарист, певец, актер, основатель группы Green Day.
  • 1981 – Пэрис Хилтон, американская актриса и фотомодель.
  • 1986 – Дафни Оз, американская писательница, журналистка, телеведущая.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
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