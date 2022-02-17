17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 17 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 17 лютого
- День спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day) – щороку проводиться у світі 17 лютого з ініціативи міжнародних благодійних організацій.
- День кота в Європі (Cat Day) – неофіційне свято любителів цих домашніх тварин, яке відзначається у європейських країнах з 1992 року з ініціативи італійського журналіста Клауді Ангелетті.
Іменинники 17 лютого
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій.
Яке сьогодні церковне свято
17 лютого в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Ісидора Пелусіотського, благовірного великого князя Георгія (Юрія) Всеволодовича, Володимирського, преподобного Кирила Новоозерського, преподобних Аврамія і Копрія Печенізьких, Вологодських, мученика Іадора, священномученика Аврамія, єпископа Арвільского, преподобного Миколи сповідника, ігумена Студійського.
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Народне свято
У народі 17 лютого вшановувався Микола Студений. За спостереженням людей, у цей час у лісах саме наступав розпал звіриних весіль. А святого Миколая називали покровителем тварин і вірили, що він знав усе про їхні лігва та звички.
Прикмети на 17 лютого
- на Миколу приходять морози;
- Студений день – знову шубу надінь;
- якщо гілки ялинок гнуться до землі – буде хуртовина;
- а от якщо листяний ліс потемнів – незабаром прийде відлига;
- на Миколу без потреби краще в ліс не ходити і не вирушати в дорогу.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 лютого
- 1944 – під час Другої світової війни закінчилася Корсунь-Шевченківська операція.
- 1947 – радіостанція "Голос Америки" розпочала мовлення на Радянський Союз.
- 1955 – Одеська кінофабрика перетворена на Одеську кіностудію художніх фільмів.
Хто народився 17 лютого
- 1892 – Йосип Сліпий, львівський архієпископ Української грекокатолицької церкви.
- 1906 – Агнія Барто, радянська письменниця, авторка віршів для дітей.
- 1972 – Біллі Джо Армстронг, американський гітарист, співак, актор, засновник гурту Green Day.
- 1981 – Періс Хілтон, американська актриса та фотомодель.
- 1986 – Дафні Оз, американська письменниця, журналістка, телеведуча.
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