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18 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
18 августа, 07:25
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Предпразднство Преображения Господня, Евстигней Житник – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 18 августа.
18 августа: какой сегодня праздник
18 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 18 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 18 августа

  • День ветеранов Вьетнама или День Лонгтан отмечает Австралия.
  • День пограничника празднуют в Азербайджане и Казахстане.
  • День конституции отмечается в Индонезии.
  • Национальный день науки празднует Таиланд.

Именинники 18 августа

День ангела сегодня отмечают: Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария.

Какой сегодня церковный праздник

18 августа в православной церкви начинается предпразднство Преображения Господня. Чтится память мученика Евсигния, священномучеников Анфира и Фавия, пап Римских, мученика Понтия Римлянина, мучеников Кантидия, Кантидиана и Сивела, в Египте, праведной Нонны, матери святого Григория Богослова.

Народный праздник

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В народе 18 августа почитался Евстигней Житник. Крестьяне по обычаю просили у земли защиты от нечистой силы и непогоды, а еще ели сырой лук и ячменный хлеб для крепкого здоровья.

Приметы на 18 августа

  • нужно заклинать жнивье, чтобы нечистая сила не выгоняла с него скот;
  • какая погода на Евстигнея, таким будет весь декабрь;
  • от сырого лука здоровья прибавится.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 августа

  • 1649 – Богдан Хмельницкий заключил Зборовский договор с польским королем Яном Казимиром.
  • 1900 – день рождения термина "телевидение".
  • 1991 – в Крыму на даче взят под домашний арест экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Кто родился 18 августа

  • 1824 – Пьер Мартен, французский металлург, создатель мартеновской печи.
  • 1877 – Макс Фактор, американский парфюмер, основатель одноименной косметической компании.
  • 1933 – Роман Полански, американский актер, режиссер, продюсер.
  • 1933 – Бэла Руденко, украинская оперная певица.
  • 1952 – Патрик Суэйзи, американский актер, танцор.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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